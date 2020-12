En Europe. Honda veut mettre fin aux moteurs à combustion d’ici 2022

En raison de l’intention déjà exprimée par plusieurs pays européens de mettre fin à la vente de véhicules neufs à moteur thermique, Honda vient de révéler qu’elle a également l’intention de cesser de vendre des voitures à essence et diesel en Europe d’ici 2022.

L’annonce a été faite, à travers une déclaration, faite par le vice-président principal de Honda Motor Europe, au britannique Autocar, dans laquelle Ian Howells garantit que Honda a l’intention de cesser de vendre des voitures à moteur à combustion en Europe, en 2022.

Bien qu’inattendue, la décision du constructeur automobile japonais peut difficilement être considérée comme une surprise totale, tout de suite, compte tenu des émissions moyennes dont son offre se targue actuellement. Et cela, rappelez-vous, a déjà contraint Honda à conclure un accord avec Tesla électrique, afin d’éviter de payer de lourdes amendes pour les émissions de CO2.

L’Union européenne imposant des limites de plus en plus difficiles à atteindre pour les constructeurs automobiles, la solution trouvée par Honda est donc de se recentrer sur les véhicules hybrides et électriques. Une tendance que le constructeur a déjà entamée, non seulement avec la Honda E, une proposition exclusivement électrique, mais aussi avec la nouvelle Jazz, qui n’est désormais disponible qu’avec des moteurs hybrides.

Cependant, ce n’est que la première de plusieurs étapes, et la marque japonaise garantit, pour le moment, que même les hybrides sont censés rester en place.

«L’offre de Honda passera par une combinaison électrique et hybride. Cependant, alors que la législation évolue, à l’approche de 2035, et que les hybrides sont également pénalisés, notre intention est de continuer à évoluer technologiquement au-delà de ces solutions », révèle le Senior Vice President de Honda Motor Europe .

En ce moment, cependant et selon Honda, il est difficile de faire une transition complète vers la mobilité électrique, en raison des coûts, car un électrique est, « entre un tiers et 50% plus cher qu’un véhicule conventionnel ou hybride ». Mais, d’un autre côté, les hybrides « ne nous permettent pas de faire la transition complète ».

Même ainsi et parce que le processus a déjà commencé, Honda pourra annoncer sa deuxième proposition 100% électrique, pour l’Europe, dès 2022.

