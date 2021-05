En direct: regardez l’état des lieux d’Horizon Forbidden West ici

Diet Horizon PH Equilibre 60 comprimés

Description : PH Equilibre du laboratoire Diet Horizon est un complément alimentaire sous forme de comprimés à croquer. Notre alimentation est souvent la cause d'une variation de pH. Pour connaître l'état de son terrain, il est nécessaire de procéder à la mesure du pH urinaire pendant 15 jours, matin (pas avant 10h), midi et soir. PH Equilibre contient : du carbonate de magnésium du carbonate de calcium de l'extrait sec de racines de guimauve de l'extrait sec de fleurs de camomille matricaire de l'extrait sec de parties aériennes de prêle de l'extrait sec de fleur de reine des près de l'extrait sec de lichen d'Islande de l'extrait sec de fruits de fenouil Le magnésium contribue à l'équilibre électrolytique. Le calcium contribue au fonctionnement normal des enzymes digestives. Le fenouil soutient les fonctions d'élimination de l'organisme. L'huile essentielle de menthe poivrée permet une haleine fraîche. PH Equilibre convient aux végétariens. Ce complément alimentaire est à base d'édulcorants. Conseils d'utilisation : Croquer 1 à 3 comprimés par jour après les principaux repas. Déconseillé chez les enfants de moins de 12 ans, aux femmes enceintes et allaitantes. Déconseillé aux personnes souffrant d'allergie aux dérivés salicylés. A consommer dans le cadre d'une alimentation variée, équilibrée et d'un mode de vie sain. Ne pas dépasser la dose journalière conseillée. Conserver hors de portée des enfants et à l'abri de la chaleur et de l'humidité. Composition : Ingrédients : Carbonate de calcium, Edulcorants : xylitol, Isomalt, glycosides de stéviol ; Carbonate de Magnésium, Citrate de Potassium, Extrait sec de racine de Guimauve (Althea officinalis), Extrait sec de Prêle (Equisetum arvense), Extrait sec de Fleurs de Camomille matricaire (Matricaria chamomilla), Antiagglomérants : Stéarate de Magnésium, dioxyde de silice. Extrait sec de fleurs de Reine des prés (Spirea ulmaria), Extrait sec de fruits de fenouil (Foeniculum vulgare), Extrait sec de Lichen d'Islande (Cetraria islandica), Arôme : Huile essentielle de Menthe poivrée (Menthe piperita) ; Pour 3 comprimés à croquer : Carbonate de calcium 1183.50 mg apportant Ca élément (56,25% AJR) 450 mg Carbonate de magnésium 833.30 mg apportant Mg élément (48% AJR) 179mg Extrait Sec de Guimauve (althaea officinalis) 225 mg Extrait Sec de fleurs Camomille matricaire 120 mg (Matricaria chamomilla) à 1% d'apigénine Extrait Sec de prêle (Equisetum arvense) 120 mg enrichi à 7% de silice Extrait Sec de fleurde Reine des Près (spiraea ulmaria) 90 mg Extrait Sec de Lichen d'Islande (Cetraria islandica) 90 mg Extrait Sec de Fenouil (Foeniculum vulgare) 90 mg Conditionnement : 60 comprimés.