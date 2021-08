En direct: regardez le Future Games Show à la Gamescom 2021 ici

Comme c’est devenu un rendez-vous régulier ces derniers temps, le Salon des futurs jeux revient dans le cadre de la Gamescom 2021. C’est le troisième cette année seulement, le format de conférence de presse de Games Radar et des mises à jour prometteuses sur plus de 40 jeux, comme Frontier et Koch Media. La présentation sera animée par les stars de Resident Evil Village, Aaron LaPlante et Maggie Robertson, qui ont joué respectivement The Duke et Lady Dimitrescu. Vous pouvez regarder en direct de 13h00 PT/16h00 ET/21h00 BST.

Future Games Show à la Gamescom 2021 (26 août 2021)