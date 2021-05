En direct: Regardez le flux de révélation officiel de Lost Judgment ici

Lost Vape Résistance Ursa UB Standard - Pack de 5 - Lost Vape

Pack de 5 résistances UB Standard de la marque Lost Vape. Ces dernières constituées de kanthal et de coton organique japonais offrent un excellent rendu des saveurs. Ces résistances sont destinées à une vape en inhalation directe et indirecte, à la différence des UB Pro, celles-ci sont plus orientées saveurs.Attention, les résistances UB Standard sont compatibles uniquement avec la cartouche 6ml livrée dans le kit.- Résistance UB Standard M1 0.30 ohm : à utiliser entre 30 et 40 watts pour une vape en inhalation directe- Résistance UB Standard M2 0.60 ohm : à utiliser entre 20 et 28 watts pour une vape en inhalation directe/indirecte- Résistance UB Standard MTL 1.0 ohm : à utiliser entre 8 et 15 watts pour une vape en inhalation indirecte - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - AVERTISSEMENT: conserver hors de portée des enfants. Ne pas ingérer. Éviter tout contact pendant la grossesse et l'allaitement. L'utilisation constante peut causer une dépendance. Ne pas utiliser en cas de pathologie respiratoire ou cardiovasculaire. Le produit contient de la glycérine. La glycérine peut favoriser, par action déshydratante, l'apparition d'hyperglycémie et de glycosurie chez les consommateurs souffrant d'une pathologie diabétique. Consommer avec modération. Consulter les instructions spéciales/fiches d'information en matière de sécurité. Je m'engage à ne pas vendre de produits du vapotage aux mineurs de moins de 18 ans.