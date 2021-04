En direct: Regardez la diffusion en direct sur l’état du jeu de Sony PlayStation ici (29 avril 2021)

YoloLiv YoloBox

YoloLiv YoloBox, Studio de diffusion en direct portable, Full HD Live Stream, Passez simplement d'une source vidéo à l'autre (jusqu'à 5), Diffusion en continu via Wifi, Ethernet ou 4G, Capture multi-caméras (DSLR, DV, Drone, GoPro, caméra USB, appareils Android et Apple, carte SD), Enregistrement sur carte SD (jusqu'à 128 Go), Écran tactile, Fonction filigrane, Créez vos propres introductions et fins, Insertion en direct de tableaux d'affichage et autres titres, Intégration des effets dans le flux en direct, Encodage vidéo H.264, Encodage audio AAC (48k), Format d'enregistrement vidéo : MP4, Format d'entrée audio 16 bits 32 / 44,1 / 48 kHz, Format d'entrée vidéo 1080i/ 720p/ 1080p, Résolution d'enregistrement vidéo jusqu'à 1080p:60fps, Résolution pour la diffusion en direct 540P/720P/1080P, Alimentation électrique via USB, 2 entrées HDMI, 1 sortie HDMI, Entrée audio mini-jack 3,5 mm, Port USB, Port USB-C, Port Ethernet, Entrée carte SIM, Entrée carte SD, Adaptateur sabot pour la connexion à un appareil photo, Dimensions (L x H x P) : 185 x 19,5 x 107 mm, Poids : 480 g