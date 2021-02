En deux mois, Sony a vendu 4,5 millions de PlayStation 5

Comme le révèlent les informations publiées dans le dernier rapport sur les résultats de la société, Sony a réussi à placer 4,5 millions d’unités de PlayStation 5 dans le monde en 2020. Le portail Le bord souligne comment ces chiffres reflètent la capacité de Sony à produire en masse la console, bien que sa conclusion au lancement – datant du 19 novembre dernier – était très compliquée en raison du nombre insuffisant de stocks par rapport à la demande, limitée par la pandémie mondiale. Concernant la PlayStation 4, la demande des utilisateurs a chuté de façon spectaculaire d’une année sur l’autre, avec 1,4 million d’unités vendues au cours du trimestre octobre-décembre 2020. Bref, une baisse de 77% des ventes par rapport à 2019. Du coup, Sony a réussi. vendre plus de PlayStation 4 au cours du trimestre juillet-septembre, par rapport à celui d’automne-Noël mentionné ci-dessus.

Dans l’ensemble, l’activité de jeu de Sony s’est mieux comportée que l’année dernière. L’analyste Daniel Ahmad a noté que le trimestre d’octobre à décembre 2020 était le meilleur de l’histoire de PlayStation. C’est parce que je les revenus ont augmenté de 40% – soit 883,2 milliards de yens / 8,4 milliards de dollars -, portés par le lancement de PlayStation 5. Mais ce n’est pas tout: les bénéfices de l’entreprise ont connu une croissance de 50% (80,2 milliards de yens / 763,3 millions de dollars) grâce également à augmentation des ventes de jeux vidéo individuels et d’abonnements PlayStation Plus, le service qui vous permet de jouer en ligne sur les consoles Sony et d’obtenir gratuitement différents titres chaque mois.

Cependant, au-delà de l’augmentation des revenus de l’entreprise, Sony tient à souligner que le matériel PlayStation 5 est vendu à un prix inférieur aux coûts de production. Un choix stratégique qui a cependant causé une perte. Néanmoins, le lancement de la PlayStation 5 peut être comparé à celui de sa sœur aînée, la PlayStation 4. Dans les deux cas, on parle de 4,5 millions de consoles placées. Sur les dernières nouvelles de Sony, cependant, le problème de disponibilité demeure. EST Microsoft au lieu? La société de Redmond n’a pas encore publié de chiffres de vente spécifiques pour la Xbox Series X | S, malgré la publication de son rapport sur les résultats la semaine dernière. Cependant, la même société affirme que les revenus issus du lancement des nouvelles consoles Microsoft ont augmenté de 86% d’une année sur l’autre.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂