En dehors d’Outlander : qui sont les vrais couples de Sam Heughan, Caitriona Balfe et Sophie Skelton ?

Même si les années passent Étranger C’est encore l’une des séries du temps et de l’amour les plus choisies par le public. En fiction, d’après les livres de Diana Gabaldón, Sam Heughan et Caitriona Balfe ils sont les grands protagonistes de cette histoire très acclamée. Jouant Jamie et Claire Fraser, les acteurs sont un pur amour, passion et dévotion l’un envers l’autre.

En fait, c’est ce qui a causé, parmi les fans de Étranger, un grand intérêt à voir Sam Heughan et Caitriona Balfe ensemble dans la vraie vie. Pourtant, les acteurs ont plus d’une fois nié être en couple et ont affirmé n’être que des amis, au point de se considérer comme des frères. Et, au fil des années, ils se sont avérés n’avoir qu’une seule amitié mignonne.

À tel point que lorsque Balfe s’est marié, il était exempt de rumeurs de romance avec sa co-vedette, mais Heughan est resté la cible de spéculations. Ces derniers mois, il est apparu qu’il pourrait être en couple avec Sophie Skelton, l’interprète de Brianna Fraser et fille de Jamie Fraser dans la fiction. Même si, apparemment, tout ce qui a été dit n’était qu’une simple confusion.

En effet, en réalité, les trois acteurs et membres de la famille Fraser apprécient l’amour et la passion dans les bras d’autres personnes. Savoir, un à un, qui sont les vrais partenaires des acteurs de Étranger.

Les vrais partenaires des acteurs d’Outlander :

+ Sam Heughan :

En ce moment, l’interprète de Jamie Fraser est un célibataire en or. Bien qu’il ait été lié, à plus d’une occasion, avec différentes actrices et qu’il ait même été vu avec elles, la vérité est qu’il est maintenant célibataire. D’après ce qu’il a dit, plus d’une fois, pour l’instant il lui est difficile de trouver une relation puisqu’il passe le plus clair de son temps à tourner en Ecosse.

+ Caitriona Balfe :

L’actrice, qui incarne Claire Fraser, est mariée au producteur de musique Tony McGill. On ignore encore quand ils ont commencé leur relation, mais la première photo officielle d’eux date de 2015. Cet amour, qui s’est fait en douceur, est arrivé à l’autel en 2019 et en avril de cette année, ils ont reçu leur premier et, pour l’instant, enfant unique.

+ Sophie Skelton :

Comme ses deux collègues, Sophie Skelton mène une vie loin des médias. Par conséquent, il est difficile de savoir qui occupe votre cœur aujourd’hui. Bien que tout indique qu’elle est célibataire, l’actrice était apparentée aux jumeaux Phelps et avec Sam Heughan. Même si, apparemment, tout n’était que spéculation.

Si loin de sa carrière à Skelton n’a confirmé qu’un couple : Jeff Gum, un acteur américain rencontré sur le tournage de Jour des Morts : lignée. La relation a eu lieu entre 2017 et 2018, mais ils ne sont plus ensemble depuis longtemps.

