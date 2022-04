En dehors d’Outlander, Caitriona Balfe a mis Sam Heughan mal à l’aise et l’a fait mal paraître

célébrités

Sam Heughan et Caitriona Balfe forment un duo unique qui, parfois, subit certains revers dans leur relation. Que s’est-il passé entre eux ?

© GettySam Heughan et Caitriona Balfe

la chimie entre Sam Heughan et Caitriona Balfe c’est indéniable. Les acteurs se sont rencontrés en 2014 lorsqu’ils ont tous deux été sélectionnés pour le rôle principal de Étranger, une bande qui a déjà atteint sa sixième saison. La nouvelle édition a commencé à être diffusée le 6 mars et les interprètes ont une nouvelle fois enchanté leurs fans avec leur connexion en donnant vie à Jamie et Claire Fraser, qui sont devenus l’un des couples préférés dès le premier instant.

En fait, malgré le fait que les Fraser aient des problèmes conjugaux cette saison, ils sont toujours l’un des couples fictifs les plus établis. En effet, comme ils se connaissent depuis sept ans, Sam Heughan et Caitriona Balfe ils savent s’entendre lorsqu’ils travaillent ensemble. De plus, à plus d’une occasion, ils sont venus dire qu’ils se considéraient comme des frères et cela leur permet d’effectuer une interprétation encore meilleure.

Cependant, le fait de se connaître depuis si longtemps et tant les a amenés à avoir certains avantages entre eux. L’un d’eux, bien sûr, est de pouvoir se moquer de l’autre même en public. Plus d’une fois, il est arrivé que, pour plaisanter, l’un ait laissé l’autre sous un mauvais jour, bien que, bien sûr, sans aucune offense. A tel point que, dans sa dernière interview, Caitriona Balfe Il ne voulait pas manquer l’occasion de déranger Sam Heughan.

Balfe était au milieu d’un reportage où il ne faisait pas que promouvoir les nouveaux épisodes de Étrangermais il parlait aussi de Belfast. Ce film, dans lequel elle a joué aux côtés de Jamie Dornan, l’a emmenée à la dernière cérémonie des Oscars puisqu’il a été nominé pour le meilleur film. C’est une histoire émouvante, captivante et très bien faite qui, bien qu’elle n’ait pas gagné, a été un grand succès.

Bien que, même si de nombreux fans ont apprécié Belfast, Caitriona est très clair que l’un de ses meilleurs amis ne l’a pas fait. Eh bien, alors qu’il parlait du long métrage, il a eu envie d’appeler Heughan et de lui demander s’il l’avait vu. « Sam, as-tu déjà vu Belfast ? »lui lança sans aucune hésitation ce à quoi l’Ecossais répondit : « Je ne l’ai pas vraiment fait et je suis »mais n’a pas pu terminer sa phrase car Balfe l’a coupé.

« Je vais juste souligner qu’il est absent depuis environ six mois. »a déclaré l’actrice et, pour ne pas décevoir davantage son amie, Heughan s’est excusée : « J’étais en Nouvelle-Zélande, je travaillais »a-t-il commencé par dire, puis a demandé à quelqu’un hors caméra de mettre Belfast dans votre liste de tâches. Autrement dit, vous n’aurez plus d’autre choix que de regarder la production de Kenneth Brannagh.

