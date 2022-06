En dehors d’Entrevías et Vivre sans permission : 5 films avec José Coronado sur Netflix

Netflix

José Coronado joue actuellement dans l’un des tubes de Netflix, mais dans le catalogue, nous trouvons plus de films auxquels il participe. Voyez ce qu’ils sont!

© GettyOutside Entrevías et Live without permission : 5 films avec José Coronado sur Netflix.

José Coronado est devenu l’un des acteurs les plus remarquables d’Espagne au sein du service de streaming Netflix, car leurs titres ont tendance à devenir de grands succès. Le cas le plus récent est entrevíasla série dans laquelle il incarne Tirso Abantes et qui s’est positionnée parmi les plus regardées au monde au cours du mois de juin, mais qui était auparavant apparue dans vivre sans permission, une autre émission populaire. Cependant, il propose également plusieurs films, dont vous pouvez trouver 5 sur la plateforme.

+5 films avec José Coronado sur Netflix

5. Accident

Ce thriller de 2017, écrit et réalisé par Oriol Paulo, a été un succès au box-office et en streaming au moment de sa sortie. Coronado est Tomás Garrido dans cette intrigue qui suit un jeune homme d’affaires qui se réveille à côté du corps sans vie de son amant et engage un avocat prestigieux pour enquêter sur ce qui s’est passé.

4. La famille parfaite

Dans cette comédie de 2021, réalisée par Arantxa Echevarría, il incarne Miguel, aux côtés d’un excellent casting composé de Belén Rueda, Gonzalo de Castro, Pepa Aniorte et Carolina Yuste, entre autres. En 1 heure 46 minutes, l’accent est mis sur Lucía, qui se retrouve déconcertée par la famille éclectique de la petite amie de son fils, mais elle ne peut imaginer l’impact que cela aura sur sa vie formelle.

3. Votre fils

José renoue avec le suspense avec ce film de 2018, écrit et réalisé par Miguel Ángel Vivas. Accompagnée cette fois d’Ester Expósito, elle incarne Jaime Jiménez, un médecin qui bouleverse sa vie lorsque son fils de 17 ans est laissé dans un état végétatif après avoir été battu devant une boîte de nuit, pour lequel il cherchera à se venger et tentera de suivre vers le bas les coupables.

2. C’est pour votre bien

Dans cette comédie familiale de 2017 réalisée par Carlos Therón, l’acteur incarne Arturo, l’un des trois beaux-frères qui unissent leurs forces pour se débarrasser des petits amis indésirables de leurs filles. Avec Poli et Chus, ils chercheront la solution pour que l’anarchiste Álex, le bad boy Dani et le playboy Ernesto s’éloignent de leur vie.

1. Assaut sur la Monnaie

Le cinquième long métrage de José Coronado sur Netflix est cette production de 2021 réalisée par Jaume Balagueró. Cette intrigue suit un jeune ingénieur, joué par Freddie Highmore, qui tente de tout savoir sur l’intérieur de la Banque d’Espagne pour trouver le trésor en seulement dix jours. Pour saisir le moment, ils attendent la finale de la Coupe du monde de football en Afrique du Sud 2010, qui sera la distraction parfaite.

