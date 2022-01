En dehors de Spider-Man : comment Tom Holland, Andrew Garfield et Tobey Maguire s’entendent-ils ?

célébrités

Tom Holland, Tobey Maguire et Andrew Garfield ont été les trois acteurs les plus importants de 2021. Mais malgré leur collaboration : s’entendent-ils ou est-ce une façade ? C’est la vérité!

© GettyTom Holland, Tobey Maguire et Andrew Garfield

Spider-Man : Pas de retour à la maison est un film que les fans de Marvel auront du mal à oublier. Eh bien, non seulement c’est le film le plus ambitieux de l’histoire du studio, mais c’est aussi l’une des meilleures œuvres de Tom Holland. Mais, comme si cela ne suffisait pas, c’est le seul long métrage qui a réussi à réunir trois générations de cinéma puisque, en plus, ils ont participé Tobey Maguire Oui Andrew Garfield, qui se sont remis dans la peau de Peter Parker après des années loin de ce monde de super-héros.

Et avec Spider-Man : Pas de retour à la maison, Marvel a répondu à toutes les attentes des fans en voyant le premier spiderverse sur grand écran. Les ancêtres de Tom Holland, Tobey Maguire Oui Andrew Garfield Ils ont quitté leurs rôles il y a longtemps, mais maintenant ils sont retournés en studio pour rejoindre l’une des meilleures intrigues d’un film Spider-Man. Le multivers s’est ouvert, des méchants sont arrivés et le plus jeune wall-crawler a appris quelques leçons au cours des batailles.

Sans doutes, Pas de retour à la maison a tout pour devenir une légende de la quatrième phase du MCU. Car, en plus, le fait que les trois artistes aient transmis une si bonne alchimie en travaillant ensemble était un motif de réjouissance pour les fans. Malgré cela, il y a toujours ceux qui doutent de la véritable relation entre les acteurs qui travaillent ensemble. Eh bien, il est souvent arrivé qu’en dehors du plateau, la situation ne soit pas ce à quoi elle ressemble à l’écran.

Pourtant, la vérité est que les adeptes de Spider-Man peuvent être complètement calmes. Eh bien, plus d’une fois, Maguire, Garfield et Holland ont montré à quel point ils s’entendaient bien après s’être rencontrés sur le tournage de Pas de retour à la maison et, en plus, l’admiration qu’ils ont l’un pour l’autre. En effet, dans la récente interview publiée sur la chaîne YouTube officielle du super-héros et à plusieurs autres occasions, ils ont avoué à quel point ils étaient heureux d’avoir travaillé ensemble.

C’est plus, Andrew Garfield Il fait partie de ceux qui ont assuré qu’il aimerait les revoir tous les deux, ou du moins l’un d’eux, sur un plateau d’enregistrement, et si c’est pour Spider-Man, tant mieux ! Aussi, lui et Tom Holland Ils ont montré qu’ils avaient une chimie très similaire et sont devenus de bons amis. Mais, la vérité est qu’entre les trois, il existe une excellente relation au point qu’ils ont un groupe WhatsApp ensemble.

