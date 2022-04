En dehors de Peaky Blinders : qui est la femme de Cillian Murphy ?

in

célébrités

Cillian Murphy est l’un des acteurs les plus discrets de l’industrie cinématographique et garde généralement ses relations hors des projecteurs des médias. Mais saviez-vous que l’acteur est marié ? Nous vous disons tous les détails.

© GettyCillian Murphy

Avec son rôle principal dans Peaky Blinders, Cillian Murphy a atteint un haut degré de reconnaissance. Malgré le fait qu’avant la série de gangsters, l’acteur avait déjà piétiné dans l’industrie, c’était son rôle de Tommy Shelby celui qui a fini par le catapulter vers la renommée internationale. En fait, c’est l’un de ses personnages les plus aimés et celui qui manque le plus aux fans.

C’est parce qu’il y a quelques semaines Peaky Blinders terminé la diffusion de sa dernière saison sur la BBC et Arrive sur Netflix le 10 juin. Puis l’ensemble du casting, y compris Cillian Murphyils reviendront dans un film dont le tournage commencera en 2023. Cependant, la vérité est que, comme cela est arrivé à de nombreux artistes, l’acteur irlandais doit également payer le prix de la renommée mondiale.

Qu’est-ce que ça veut dire? Eh bien, c’est simple : voyez comment sa vie privée est devenue un sujet d’intérêt public. Dans tous les cas, Murphy a toujours trouvé un moyen de garder un profil bas et non seulement d’éviter les problèmes, mais aussi de faire en sorte que peu de gens sachent quelque chose sur sa vie privée. De plus, il atteint un tel point qu’il n’a même pas de réseaux sociaux officiels.

En fait, le seul détail connu, par exemple, de La vie privée de Cillian Murphy c’est qu’il est marié depuis de nombreuses années. Qui a captivé l’interprète est Yvonne McGuinness, une artiste visuelle bien connue au Royaume-Uni et avec qui il entretient une relation depuis 1996. C’est cette année-là qu’ils se sont rencontrés lors d’un spectacle de son groupe et ont entamé une relation qui a duré huit ans avant de décider de se marier.

Les artistes, tous deux d’origine irlandaise, ont longtemps vécu à Londres, mais en 2015, ils ont décidé de déménager à Dublin où ils vivent avec leurs deux enfants. Avec cela, il est clair que Cillian est l’un des rares acteurs qui préfère ne pas vivre à Hollywood et éviter toute forme de harcèlement pour lui-même et sa famille. De plus, apparemment, McGuinness n’est pas si proche d’être devant les caméras.

La grande preuve en est qu’il ne l’accompagne à aucun événement et a rarement été montré à la caméra. Bien sûr, la vérité est qu’elle a une carrière en dehors d’être « La femme de Cillian Murphy”. Dès son plus jeune âge, il développe son amour pour les arts, ce qui lui vaut en 2020 une valeur nette de 1 million de dollars comme cela s’est passé. C’est que, selon ce que certains spécialistes ont dicté, la particularité de son travail est qu’elle combine des vidéos avec sa propre écriture et cela l’a conduite à un grand succès.

