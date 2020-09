En défense de lire des livres sur mon mobile: pourquoi je ne lis plus autant sur papier ou sur le lecteur de livres électroniques

L’été a donné à beaucoup d’entre nous une pause dans cette année étrange, et pour beaucoup, cela signifie pouvoir aller à la lecture plus fréquemment comme abri et divertissement.

Nous avons plus de temps pour lire (et pour tout le reste) en vacances, mais dans mon cas, cet été a été la confirmation d’une curieuse tendance: chaque fois que j’en lis plus sur mon mobile, et les livres papier et les lecteurs de livres électroniques sont devenus une alternative lointaine. La raison est simple: je porte toujours mon portable avec moi.

Les livres et les lecteurs de livres électroniques ont leurs charmes

Cela ne veut pas dire que vous ne continuez pas à apprécier les avantages de ces alternatives. Un bon livre papier a un charme particulier Et c’est un objet qui peut avoir encore plus de sens que celui de l’œuvre elle-même: que quelqu’un vous l’ait donné ou que vous l’ayez acheté à un moment particulier vous fait associer ce livre à une personne ou à un événement singulier.

L’expérience est également différente, bien sûr: le papier, autant que d’autres peuvent le dire, ne me remplace pas en termes d’expérience de lecture. Le toucher et même l’odeur complètent cette expérience, mais il en va de même pour le fait qu’un livre papier ne présente pas de risques potentiels pour nos yeux comme le font les écrans d’ordinateur ou les appareils mobiles. Nos yeux peuvent se fatiguer après une longue lecture, bien sûr, mais c’est un problème mineur qui est résolu en abandonnant la lecture pendant un certain temps.

Les lecteurs de livres électroniques ont aussi leurs vertus, bien sûr. Ils sont légers et faciles à transporter par rapport aux encombrants et lourds de nombreux livres, et ont longtemps fourni une qualité d’expérience remarquable: la résolution des écrans et le contre-jour qui évite la dépendance aux lampes la nuit font partie de ces vertus.

Ils ne sont pas les seuls: la résistance aux éclaboussures ou à la poussière est devenue un allié de ces appareils lorsque nous partons en vacances, et ce confort de l’expérience lors de l’achat et de l’accès à plus de lectures est excellent. Mettre en évidence des phrases et des paragraphes ou ajouter des marqueurs ajoute également, mais en plus de tout cela, il y a quelque chose qui dans d’autres cas semblerait un inconvénient: Le lecteur de livres électroniques est “uniquement” pour la lecture.

Bien que certains puissent faire d’autres choses, comme surfer sur Internet, l’expérience est si mauvaise qu’elle ne sert que de ressource exceptionnelle: ce sont des appareils totalement conçu pour nous aider à éviter les distractions. Pour ne pas les avoir, la plupart n’ont pas de prise casque ni la possibilité d’accompagner la lecture d’une liste de chansons qui accompagne cette expérience, par exemple.

Le mobile comme compagnon éternel

Et pourtant j’en lis de plus en plus sur mon mobile. L’expérience de lecture en tant que telle est meilleure à la fois dans un livre papier et un lecteur de livre électronique, mais le problème dans mon cas, le téléphone portable m’accompagne toujours: le livre et le lecteur e-book, pas.

C’est précisément pour cela que la lecture sur mon mobile est devenue quelque chose de commun pour moi: je peux le faire à tout moment et n’importe où car c’est toujours là. Vos deux alternatives ne le font pas, car Je dois faire cet effort supplémentaire et délibéré pour les emmener avec moi où que je sois.

Le téléphone portable a bien sûr le risque de finir par tout faire sauf la lecture, mais la même chose peut se produire avec un livre papier ou un livre électronique dans un lecteur spécifique: en tenant compte du fait que vous avez généralement votre mobile à côté de vous, la tentation et les distractions sont toujours là.

Dans mon cas, ce n’est pas trop un problème, et quand je commence à lire sur mon mobile, c’est parce que j’ai envie de faire ça, de lire. Les applications mobiles pour ce faire, telles que les bibliothèques virtuelles à accès gratuit, sont nombreuses et variées, et dans mon cas, je combine trois parce que je lis des livres et des textes de diverses sources.

L’application de Allumer est l’un d’eux. J’ai aussi un de ces lecteurs de livres électroniques, mais sans écran rétroéclairé, ce qui signifie que je ne l’utilise jamais avant de dormir. Sachant toujours que les lectures sont synchronisé entre l’application mobile et le lecteur e-book c’est vraiment confortable et je continue de combiner les deux appareils lorsque je lis ces livres.

Dommage que le concept intéressant du Yotaphone 2 avec un écran normal et un écran à encre électronique n’ait pas avancé. Pour certains scénarios comme la lecture, l’idée était prodigieuse.

J’utilise aussi Moonreader en tant que lecteur de livre EPUB, par exemple, et dans mon cas je suis s’est abonné à eBook Pozuelo, une bibliothèque publique qui donne accès à un large catalogue de livres et dont l’application mobile fonctionne également très bien.

Ces derniers temps, je ne lis plus un livre et j’en prends un autre: J’ai généralement toujours deux ou trois livres “en cours”, quelque chose qui me permet souvent que si l’un d’eux devient quelque chose de monotone à un moment donné, je saute sur un autre d’entre eux pour progresser à travers chacun d’eux quand j’en ai envie. C’est un peu comme consommer plusieurs séries en même temps, et cela permet de changer un peu de contexte si à un moment donné la lecture est lourde.

Je ne vois pas trop de problème à ne pas avoir un écran grand format pour lire ces livres électroniques sur le mobile: il est en fait très facile de tourner la page et d’ajuster les polices, l’éclairage ou la tonalité du papier peint à personnaliser l’expérience, ce qui rend la lecture encore plus facile et plus agréable.

Les distractions théoriques auxquelles le mobile donne accès sont aussi un avantage pour moi: je ne lis généralement pas avec de la musique, mais avoir cette option est aussi important pour moi, et avoir un navigateur à portée de main me permet de consulter et de corroborer des données qui Ils apparaissent dans les romans et sur lesquels, à un moment donné, je veux explorer davantage: la lecture ouvre la porte sur mon mobile à d’autres lectures, quelque chose de beaucoup plus difficile dans le livre papier ou le lecteur de livre électronique.

Cependant, tous ces arguments restent petits devant ce qui, comme je l’ai dit, est pour moi le facteur décisif à lire comme ceci: Je lis sur mon mobile car cet appareil est devenu pour moi, comme pour beaucoup, un compagnon éternel. Surfer sur Internet, regarder des vidéos sur YouTube ou consulter Twitter a son moment sur mobile. Lisez aussi, et au moins pour moi c’est une option aussi valable qu’une autre.