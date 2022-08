En conjonction avec la compétition Street Fighter 5 à Evo 2022, une toute nouvelle bande-annonce de Street Fighter 6 a été publiée

La combattant de rue 6 cast a reçu deux joueurs supplémentaires, selon Capcom. Le clip mettant en vedette Kimberly et Juri a été dévoilé sur scène à l’EVO 2022 et ensuite partagé via Twitter.

Juri, une méchante poussée d’adrénaline qui a fait ses débuts dans Super Street Fighter IV, est un personnage. Dans Street Fighter VI, apparaît pour la première fois la vivace ninja Kimberly. Dans la nouvelle bande-annonce ci-dessous, vous pouvez voir les deux avatars.

La bande-annonce révèle de puissants coups de pied de vélo, mais l’ensemble de mouvements de Kimberly semble se concentrer sur des coups rapides et des coups de pied aériens. Avant d’attaquer ses ennemis avec un barrage de coups de pied de tornade, Juri se lance dans la bataille à moto.

Street Fighter 6 a été officiellement dévoilé lors de l’état des lieux de juin 2022 suite à la sortie d’une nouvelle bande-annonce plus tôt cette année. Une multitude de personnages, notamment Ryu, Luke et Chun-Li, ont été annoncés dans le premier clip. Jamie et Guile peuvent également être joués dans le jeu, à notre connaissance.

Le directeur de Street Fighter 6, Takayuki Nakayama, a informé IGN que le jeu prendra en charge le jeu croisé et le netcode de restauration lors de son lancement en 2023 sur le Playstation 5, PS4, Xbox Série X|S et PC.

De plus, le jeu aura des cris de protagoniste et des objets d’avant-match qui vous donneront des opportunités supplémentaires de communiquer avec vos rivaux.

Il y a eu de nombreux lancements de nouveaux jeux de combat à l’EVO 2022. Découvrez le nouveau Fatal Fury de SNK, le prochain jeu Tekken de Bandai Namco, le protagoniste Guilty Gear Strive Season Pass deux et le prochain netcode de restauration pour Dragon Ball FighterZ, et les raisons pourquoi Arc System Works a besoin de plus de jeux d’action avec des personnages emblématiques pour plus d’informations.

D’autres informations sur Street Fighter 6 incluent l’annonce plus tôt dans le dévoilement de deux nouveaux annonceurs en jeu de l’américain jeu de combat scène.

James Chen, un fervent partisan de Street Fighter et l’une des personnes derrière le top 8 Evo Street Fighter cette année, sera un bon ajout.