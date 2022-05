En conférence de presse, StarzPlay a présenté El Refugio avec ses acteurs au Comic-Con Argentine

StarzPlay

El Refugio est l’un des grands paris de StarzPlay pour cette année et ils ont participé virtuellement à la nouvelle édition de l’Argentine Comic-Con. Regardez ce qu’ils ont dit !

© Starz JouerLors d’une conférence de presse, StarzPlay a présenté El Refugio avec ses acteurs à l’Argentine Comic-Con.

le service de streaming StarzPlay progresse dans son expansion mondiale et présentera le 23 juin sa première série de science-fiction en espagnol. Il s’agit de Le refuge, un spectacle qui offre un aperçu d’un mystère entourant une famille aux prises avec des phénomènes surnaturels et qui doit chercher refuge. L’histoire est basée sur une idée originale de Julio Rojas, qui a co-écrit le scénario avec Francisco Ortega et Enrique Videla.

L’intrigue se concentre sur une famille qui vit des heures étranges lorsque des phénomènes inhabituels générés par une force inconnue de la nature commencent à apparaître. La grande rareté est que tout se passe à travers leurs écrans et quand ils sortent rien ne semble se passer, mis à part le climat qui règne dans la campagne mexicaine où ils se trouvent. Une fois sur place, les parents doivent protéger leurs enfants d’un ennemi invisible dont même eux ne savent pas s’il existe réellement, il y aura donc de nombreuses inconnues à résoudre.

A l’occasion du lancement imminent, certains des responsables du programme étaient présents à la Comic-Con Argentine 2022, tenue à la propriété Costa Salguero du 20 au 22 mai. En expliquant comment l’idée est née, le producteur exécutif Angela Poblet mentionné: « Il est intéressant de dire qu’El Refugio est un fils ou une fille de la pandémie. Là, nous avons commencé à vivre avec l’idée d’un ennemi invisible, où nous étions tous enfermés dans nos maisons à regarder la télévision et chaque jour nous apprenions de nouveaux morts et des choses horribles se sont produites ». Sur le même sujet, il poursuit : « Pendant que cela se passait, nous regardions les fenêtres de nos maisons, où nous nous abritions, et rien ne se passait. Nous avons essayé de métaphoriser cela dans une série contemporaine avec des histoires d’amour et des personnages incroyables ».

Julio Rojasco-scénariste des 6 épisodes, s’est rallié aux propos de son producteur et s’est exprimé sur les clins d’œil ou référence que le public y trouvera : « Le genre se construit à travers des hommages. Par exemple, Les Oiseaux d’Alfred Hitchcock était une référence fondamentale pour ce sentiment d’être à l’abri, de mettre des planches sur les portes et d’empêcher quelque chose de l’extérieur d’essayer d’entrer. Aussi, Signs de M. Night Shyamalan pour avoir montré le phénomène mondial du point de vue des personnes à l’intérieur d’une maison loin d’une ville ». Enfin, Spielberg était une référence impossible à éviter : « Poltergeist, bien sûr, avec les enfants qui sont de grands acteurs et donnent le sentiment que quand quelque chose de mal arrive à l’extérieur, il y a un adulte qui vous protégera du mal ».

L’un des interprètes centraux de l’intrigue, guerre albertainefaisait également partie des personnes interrogées et a exprimé son enthousiasme dès le départ : « Quand Ángela m’a dit l’idée de ce qu’elle allait faire, du développement et avec qui ils allaient le faire, je suis monté sur le bateau avant de lire le scénario ». En parlant de son personnage, il a noté: « Les êtres humains ne cessent pas d’être des êtres humains quand ces problèmes envahissent nos vies, nous ne cessons pas d’avoir nos problèmes. Ces personnages partent du côté humain et nous avons eu l’opportunité de travailler dans cette famille dysfonctionnelle, et quelle est la situation de chacun d’eux. Raconter l’humanité avec laquelle ils viennent porter était le meilleur, puisque chaque personnage réagit différemment « . Se référant à la science-fiction en tant que consommateur, il a laissé son message : « J’ai apprécié en tant que spectateur, mais le point culminant est que le genre divertit. En Amérique latine, nous avons des séries qui collent à la réalité et à l’émotion, mais nous oublions que nous devons faire du divertissement pour oublier la réalité et nous immerger dans une réalité différente. « .

Dans la conférence virtuelle était également son protagoniste, Ana Claudia Talançonqui a dévoilé les premières approches du projet : « Ils m’ont envoyé une version de l’histoire qui m’a fasciné, mais l’intrigue a été encore plus travaillée et elle s’est enrichie jusqu’au produit final. Quand ils m’ont parlé de la production en général et du casting, je n’ai pas hésité un instant. seconde ». En parlant de la partie la plus difficile du tournage, il a mentionné : « Les effets spéciaux. Avec l’aide de la production, nous avons pu les rendre aussi réels que possible, mais réagir avec votre imagination à quelque chose qui vous terrifie à l’époque était l’un des plus grands défis, même si j’ai aussi apprécié ça ». Pour terminer, il a expliqué pourquoi vous ne pouvez pas manquer Le refuge dans StarzPlay à partir du 23 juin : « En plus de divertir et de s’amuser, je pense qu’il le fait d’une manière si riche que vous aurez peur, vous pleurerez, c’est quelque chose de très complet qui vous gardera sur le bord de votre lit en serrant un oreiller accroché et vous ne pas pouvoir attendre le prochain chapitre ».

