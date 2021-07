En chute libre : la raison pour laquelle Black Widow s’effondre au box-office mondial

Veuve noire est le dernier projet publié par le Univers cinématographique Marvel, dans une année riche en lancements pour les séries diffusées par le service de streaming Disney+. Contrairement aux années précédentes où ils dominaient le box-office, le film avec Scarlett Johansson a subi la pire chute de l’histoire du MCU et les chiffres ne sont pas ce à quoi nous nous attendions.

Ce film, qui se déroule temporairement après les événements de Captain America : guerre civile, nous présente un récit solo du personnage, dans lequel nous en apprenons plus sur sa vie et son passé d’espionne jusqu’à ce qu’elle devienne un membre important des Avengers. Comme nous le savons, la Black Widow est décédée dans la bande de 2019 et c’était le dernier de l’actrice de la franchise, suivant les traces de Robert Downey Jr. et Chris Evans.

Le 9 juillet, le long métrage a atteint divers cinémas, mais ils ont également utilisé une méthode similaire à celle de Mulan Oui Cruelle, également en première sur la plate-forme Disney + avec un accès Premier, un coût supplémentaire pour que le public puisse voir la production dans le confort de son foyer. Cependant, cette stratégie semble lui avoir joué un tour, puisque beaucoup l’ont opté au lieu d’aller au cinéma.

Cela a été déclaré par le Association nationale des propriétaires de films (OTAN) par une déclaration dans laquelle directement blâmé Disney +: « La réponse la plus importante est que la libération simultanée est un artefact de l’ère pandémique qui doit être laissé avec la pandémie elle-même. ». Même si ils ont également ciblé un autre secteur: « Le piratage a encore affecté les performances de Black Widow et affectera ses performances futures sur les marchés internationaux où il n’a pas encore été publié. ».







Selon les données actuelles du site Billetterie Mojo, Black Widow a levé environ 251 millions de dollars dans le monde, en ajoutant la contribution de ceux qui ont payé l’Accès Premier. Bien sûr, nous ne parlons pas d’un échec, bien que Les chiffres au box-office sont vraiment bas pour Marvel, d’autant plus qu’il y a eu une baisse de 80% entre son premier week-end et le deuxième..