En Chine, les mineurs travaillent également et conduisent des machines intelligentes à distance

Alors que partout dans le monde, de nombreuses entreprises, grandes et petites, ont encore du mal à accepter le concept de travail intelligent, les premières expérimentations ont commencé en Chine pour faire travailler à distance une catégorie de travailleurs qui n’était pas du tout évidente pouvait effectuer leur travail en mode intelligent: les mineurs de molybdène de la province du Henan. Pour respecter la distanciation sociale imposée par la pandémie de coronavirus, la société China Molybdenum a en effet équipé certaines machines de transport de matériaux d’un système de direction à distance et antennes 5G prêt à recevoir des commandes depuis des emplacements, même à des dizaines de kilomètres.

Les machines peuvent ainsi être contrôlées à distance par des travailleurs qui jusqu’à présent devaient nécessairement le faire au lieu de conduire des véhicules. Les emplacements qui permettent aux mineurs de contrôler à distance les excavatrices répliquer les commandes d’origine, avec des barres de commandes et des panneaux de contrôle qui envoient les mêmes commandes en 5G aux machines qui devraient autrement être données en présence. Les travailleurs savent toujours ce qu’ils font grâce à une série de moniteurs qui affichent des images du chantier, capturées en temps réel par des caméras montées sur les machines. Pouvant travailler à domicile ou en tout cas à partir de postes de sécurité sanitaire, les collaborateurs de l’entreprise sont moins exposé à la contagion et le risque de porter l’infection inconsciemment.

La raison pour laquelle l’entreprise s’est concentrée sur les connexions 5G en est une en particulier: la faible latence de communication, c’est-à-dire le fait qu’une commande et sa réponse ne prennent que quelques millisecondes pour voyager de l’expéditeur au destinataire et vice versa. Cela permet aux pilotes non seulement de contrôler facilement des machines de haute précision ou de haute puissance exactement comme s’ils étaient présents, mais aussi de le faire avec le Temps de réaction nécessaire pour réagir à tout événement imprévu. On ne sait pas combien de véhicules en vigueur dans l’entreprise ont été fabriqués en 5G, ni combien de travailleurs bénéficieront de la nouveauté, mais les véhicules équipés du système spécial de téléguidage ne sont pas particulièrement complexes: il s’agit en fait de camions et de pelles normalement utilisés même sur les grands chantiers.