En ces temps difficiles, il est bon d’utiliser la créativité

Quand nous sommes nés, nous étions déjà chargés d’une dose d’énergie suffisante pour faire face à tous nos défis dans cette vie. Cependant, avec le temps, nous nous épuisons avec une série de pensées autodestructrices, une mauvaise alimentation, des accès de colère ou des jours de tristesse, des soucis, de l’angoisse, des remords, des angoisses, de la culpabilité, du stress, de l’intolérance, un mode de vie sédentaire, des dépendances et de mauvaises habitudes. toute la chance. Puis, tout d’un coup, vous êtes déjà tellement épuisé et malade que vous finissez par mourir plus tôt ou causer un accident.

Heureusement, de la même manière que nous pouvons raccourcir notre durée de vie, épuiser notre approvisionnement énergétique, nous pouvons également l’augmenter, simplement en recherchant la vitalité directement à la source, ce qui n’est atteint que lorsque la pensée et l’action sont axées sur la créativité.

Contrairement aux idées reçues, être créatif n’est pas laissé à quelques-uns, c’est juste une manière d’exister. Cela signifie que vous pouvez être créatif avec n’importe quoi, c’est-à-dire que la créativité ne se manifeste pas seulement dans des activités artistiques telles que la danse, la peinture et le théâtre, par exemple, elle peut également s’exprimer dans la façon dont vous marchez, parlez, écrivez, réalisez un projet, construire une relation, réparer une pièce, faire une recette de gâteau ou prendre soin d’une plante. Par conséquent, nous sommes tous pleins d’énergie qui peut être constamment renouvelée avec une attitude positive. Après tout, qui peut vraiment créer, être négatif?

C’est là que l’alerte entre en jeu!

Si vous n’utilisez pas votre énergie de manière positive, elle devra quand même être canalisée. Vous commencerez à vous sentir étouffé si vous ne le jetez pas. C’est dans ces moments que, sans raison ni motivation à faire quelque chose de bien, nous devenons destructeurs, avec nous-mêmes et avec le monde. Nous pouvons exprimer la violence, l’irresponsabilité, les abus, l’exagération, l’hystérie ou la dépression et ainsi, en dépensant et en ne répondant pas, nous nous perdons en nous-mêmes.

Voici donc quelques conseils pour commencer à avoir des habitudes créatives:

1. Évitez de penser à beaucoup de choses tout au long de la journée – en pensant à des choses qui ont déjà été (culpabilité, ressentiment, remords) et à des choses qui ne se sont pas encore produites (inquiétude, anxiété, peur et stress), nous dépensons de l’énergie et ne faisons rien de bien cadeau;

deux. Trouvez des activités agréables à faire tous les jours, de la marche à la lecture d’un bon magazine;

3. Prenez mieux soin de vous, surveillez votre corps et vérifiez si vous mangez bien, si vous dormez suffisamment longtemps, si vous avez besoin d’une coupe de cheveux ou de nouveaux vêtements;

4. Permettez-vous de rêver de la vie que vous voulez vraiment, croyant qu’il est possible d’être plein et heureux

5. Faites tout avec soin et amour et visualisez que les résultats profiteront à tout le monde;

6. Essayez toujours de faire les choses différemment chaque jour et soyez ouvert à de nouvelles possibilités;

Enfin, pardonnez-vous toujours, prenez tout de manière légère et amusante et ne vous attachez pas. Vous constaterez que chaque jour vous vous sentirez plus jeune et plus heureux