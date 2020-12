En ces temps difficiles, évitez la dépression

La dépression est une maladie grave qui vole l’énergie du dépressif et génère le désespoir, où la personne croit que rien ne changera jamais.

Cette terrible condition modifie la vision d’une personne, lui faisant avoir une vision négative du monde et d’elle-même. La triade cognitive de la personne est transformée en une vision négative.

Mais qu’est-ce que la triade cognitive?

La triade cognitive est un terme de la psychologie cognitivo-comportementale qui fait référence à trois types de vues. La vision de vous-même, la vision des autres et du monde et la vision de l’avenir. Cela part de deux principes de base: le premier est que nos émotions et nos comportements sont influencés par nos pensées. La seconde que le contraire est également vrai, que nos comportements et nos émotions affectent notre cognition.

Chaque vision de la triade, modifiée à cause de la dépression, crée des distorsions dans la vision du monde et cela affecte les comportements et les émotions, qui à leur tour modifieront les pensées que nous avons sur la réalité.

La vision de soi est affectée par la dépression lorsque la personne se voit incapable de faire quoi que ce soit et d’apporter des changements dans sa vie. Elle croit être une personne triste ou n’a pas les ressources pour changer sa réalité. La vision du monde et des autres se transforme en une perception que le monde est un endroit terrible, où de mauvaises choses se produisent et c’est un endroit à craindre. La vision du futur est liée à la conviction que rien ne change, que tout sera toujours mauvais.

Mais comment changer ces croyances et sortir de la dépression?

La première chose à noter est que vos pensées et votre vision du monde sont modifiées. Ce n’est pas parce que vous êtes une personne déprimée, mais parce que vous êtes à ce moment-là avec vos émotions qui influencent votre perception de la réalité.

Stratégies pour faire face à la dépression

Métacognition

La métacognition signifie la connaissance que le sujet a de ses propres processus cognitifs, c’est-à-dire qu’il pense à sa propre pensée. Lorsque vous avez des pensées de désespoir, dans les pensées de la triade, vous pouvez voir ce qui vous pousse à penser comme ça, en identifiant les croyances négatives et déformées. Vous pouvez créer un journal dans lequel vous notez toutes les pensées que vous avez à un moment où vous vous sentez déprimé. Vous ne pourrez peut-être pas changer vos pensées pour le moment, mais en notant dans un journal, vous pourrez penser à de nouvelles stratégies lors d’une nouvelle crise.

Nouveaux stimuli

La dépression nous maintient coincés dans notre vision et nous draine de l’énergie. Cela a un coût élevé, car cela enlève notre motivation. Nous pouvons déclencher la motivation grâce à des stimuli issus d’un schéma de basse énergie. Pour cela, marcher dans les parcs, faire un voyage, marcher dans de beaux et nouveaux endroits sont des stratégies qui travaillent pour augmenter la motivation et générer une nouvelle énergie.

Soutien affectif

Parler de votre propre expérience est une façon de comprendre ce qui vous arrive. Notre esprit fonctionne par symbolisation et pour donner libre cours aux émotions, nous devons les symboliser. Parler de ce qui nous rend tristes ou déprimés nous soulage et permet également de disposer de plus de ressources, car parler du problème apporte toujours d’autres significations et de nouvelles perspectives sur la façon de le gérer.

Voici quelques stratégies que vous pouvez utiliser, mais il est toujours important de demander l’aide d’un professionnel. Après tout, la dépression est un problème grave qui doit être traité immédiatement. Cherchez le bonheur et abandonnez la tristesse. Il y a toujours une issue pour tout.