En ce qui concerne ses moniteurs de jeu Armada HD et QHD, HyperX vise la gamme idéale

Les écrans de jeu Armada 25 et Armada 27 de HyperX sont officiellement publiés. Cet ensemble de moniteurs de milieu de gamme de l’entreprise appartenant à HP vise à prospérer à une époque où les écrans de jeu semblent être à la mode.

Un moniteur de jeu 24,5 pouces 1080p avec un écran IPS, l’HyperX Armada 25 a un prix de détail suggéré de 449 €. Le joueur professionnel qui doit être à l’écoute à tout moment dans des jeux comme Valorant ou Call of Duty : Warzone est le public visé par le taux de rafraîchissement de 240 Hz et le temps de réaction GtG de 1 ms de ce moniteur.

Avec son écran 1440p de 27 pouces à 500 € et son taux de rafraîchissement de 165 Hz, l’Armada 27 offre aux joueurs sur PC une expérience de jeu plus large.

L’ergonomie du bureau et les caractéristiques d’affichage du plus grand Armada 27 sont similaires à celles de son frère de 24 pouces. De plus, l’Armada 27 prend en charge HDR400, mais pas l’Armada 25.

Ces Armadas compatibles G-Sync sont livrées avec des supports de bureau, ce qui est inhabituel mais libérera de l’espace précieux sur le bureau. Si vous souhaitez configurer une configuration élégante à deux moniteurs ou si vous voulez simplement un peu plus de liberté, HyperX vend des supports de bras supplémentaires.

Ces deux écrans d’HyperX sont proposés au milieu d’un marché concurrentiel qui comprend également les produits Asus, Acer et Dell.

Bien qu’il convient de noter que les moniteurs Armada ne semblent pas avoir de haut-parleurs intégrés, donc si vous avez l’intention d’arrêter de porter un casque, vous devrez peut-être acheter un bon ensemble.

Il est intrigant qu’HyperX ait décidé de ne pas annoncer une édition 4K Armada et ait plutôt choisi de s’en tenir aux spécifications de jeu PC plus typiques. Cependant, si vous utilisez un moniteur de jeu 4K, n’ayez crainte, nous avons compilé une liste de certains de nos favoris.

Les HyperX Armada 25 et Armada 27 seront mis en vente le mois prochain pour 449 € et 499 €, respectivement, et seront livrés avec des montures supplémentaires.