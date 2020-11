En ce jour dans l’espace: 12 novembre 2014: le vaisseau spatial Philae se perd sur la comète 67P

Le 12 novembre 2014, un vaisseau spatial européen nommé Philae a atterri sur la comète 67P. Dire que c’était un atterrissage cahoteux serait un euphémisme.

Philae s’est séparé d’un orbiteur appelé Rosetta. Il était censé utiliser des harpons pour se fixer sur la surface de la comète, mais les harpons n’ont jamais tiré. Quand il a atterri, il a immédiatement rebondi dans l’espace. Le premier rebond a amené Philae à un demi-mille au-dessus de la surface de la comète avant que la gravité ne la ramène.

Philae a dérivé et a rebondi autour de la comète pendant deux heures avant que les caméras de Rosetta ne la perdent de vue. Les scientifiques ont pensé qu’il était coincé dans un endroit ombragé où la lumière du soleil ne pouvait pas atteindre ses panneaux solaires. Les batteries ont duré plus de deux jours en surface, donc Philae a encore fait de la science. Plus particulièrement, il a trouvé des molécules organiques qui n’avaient jamais été détectées sur une comète auparavant.

Philae avait disparu pendant près de deux ans avant que les scientifiques ne le découvrent. Des images de Rosetta ont montré Philae coincé dans une crevasse sombre au-dessus de la comète en forme de canard en caoutchouc.

