En cas de conflit qui gagne entre les États-Unis et la Chine ? D’après ce rapport le résultat est en faveur d’une courte avance pour l’empire du milieu

Selon un rapport récent de la société d’analyse Govini, les États-Unis pourraient être désavantagés dans une éventuelle confrontation militaire avec la Chine, principalement à cause du retard accumulé dans le développement de l’intelligence artificielle (IA).

Le rapport, s’appuyant sur des données exclusives et des capacités d’apprentissage machine, propose une analyse poussée des technologies cruciales pour la sécurité nationale américaine.

Lire aussi :

La Course à l’IA : La Chine Prend de l’Avance

Le rapport indique clairement que la Chine a pris une longueur d’avance significative sur les États-Unis en matière de développement de l’IA. Cette avancée pourrait compliquer sérieusement les efforts des forces armées américaines en cas de confrontation avec l’Armée de libération du peuple chinois (PLA).

L’Évaluation de la Sécurité Nationale par Govini

Govini a publié son « Scorecard de la Sécurité Nationale » annuel qui évalue les technologies critiques, les programmes, et la base industrielle de défense des États-Unis. Le scorecard de 2024 offre une analyse détaillée dans 15 domaines technologiques essentiels pour la défense et la sécurité nationale, scrutant les tendances de dépenses gouvernementales, l’innovation du secteur privé, et la dynamique de la chaîne d’approvisionnement.

L’IA N’est Pas Juste un Projet de Science

Tara Murphy Dougherty, PDG de Govini, a souligné lors d’un briefing que le Département de la Défense américain (DoD) doit cesser de traiter l’IA comme un simple effort de recherche et développement. « Il est grand temps pour le DoD d’arrêter de traiter l’IA comme si c’était juste un projet scientifique », a-t-elle déclaré, ajoutant que l’avantage de l’IA que possède la Chine pourrait rendre un conflit direct pratiquement « ingagnable » pour les États-Unis.

Les Risques de Sécurité Liés à l’Énergie

Dougherty a également mentionné que, en cas de tensions, la Chine pourrait cibler et désorganiser le réseau énergétique américain de l’intérieur. Cependant, elle a affirmé que le DoD a la capacité de développer rapidement les technologies d’IA nécessaires, tout en insistant sur l’urgence pour les États-Unis de prendre les mesures appropriées pour améliorer leurs capacités.

Les Autres Révélations du Rapport

D’après les informations fournies par Govini, la Chine détient plus de brevets que les États-Unis dans 13 domaines technologiques critiques, ce qui témoigne de son avance récente en matière de développement de l’IA. Le rapport conseille également au DoD d’enquêter sur les raisons de ce retard en matière de brevets liés à l’IA, considérés comme des indicateurs clés d’innovation.

La Pénurie de Pièces et la Dépendance de la Chaîne d’Approvisionnement

Le rapport met en lumière une pénurie de pièces qui pourrait menacer plusieurs programmes clés du DoD en cas de conflit. Cela est principalement dû à la dépendance vis-à-vis d’un seul fournisseur pour certaines pièces essentielles, avec des délais de remplacement longs. Dougherty a conseillé de diversifier les fournisseurs et de réduire la dépendance envers les sources moins fiables.

Cet article explore les défis auxquels les États-Unis pourraient faire face en cas de confrontation avec la Chine, principalement en raison du retard dans le développement de l’intelligence artificielle. Le rapport de Govini met en lumière la supériorité chinoise dans ce domaine crucial et les risques associés à une dépendance excessive sur des fournisseurs non diversifiés. Il souligne également l’importance pour le DoD de prendre des mesures immédiates pour renforcer sa compétitivité technologique et sécuritaire.

Source : BreakingDefense