En bas de la frontière avec cette bande-annonce de Smuggler Simulator

Voulez-vous atteindre un autre pays par catapulte? C’est l’un des exemples que nous laisse la bande-annonce de Smuggler Simulator.

De nombreuses frontières peuvent être fermées en ce moment en raison de la pandémie, mais d’ici 2023, il n’y aura pas de frontières pour vous arrêter. Et c’est que d’ici là, Smuggler Simulator aura été publié, qui, comme son nom l’indique, est un simulateur de contrebandier. Une opportunité juteuse de commencer notre carrière criminelle dans le monde de la contrebande. Nous pouvons acquérir des marchandises illicites et fabriquer des outils et des ustensiles pour les cacher. L’objectif est de franchir la frontière avec eux sans être détecté, car le Bande-annonce de Smuggler Simulator.

Développé par 3T Games et publié par Ultimate Games SA, Smuggler Simulator cherche à favoriser la créativité des joueurs lorsqu’il s’agit de se faufiler contre la contrebande. Pour ce faire, nous utiliserons un monde ouvert avec des missions et des lieux procéduraux, de sorte qu’il n’y ait pas deux jeux identiques. La clé pour contourner les frontières réside dans « relever les défis de manière ingénieuse et créative », promettent ses créateurs, soulignant que « le vaste système d’artisanat est d’une grande importance, ainsi que l’entretien et l’amélioration de nos outils de contrebande » .

Tout cela, afin d’offrir un large éventail de possibilités au joueur, qu’il s’agisse de corrompre les douaniers … Ou d’utiliser une catapulte pour l’éviter. «La contrebande est une profession ancienne, utilisée partout dans le monde pendant la mondialisation et pendant les guerres commerciales, les restrictions commerciales et la fermeture des frontières.«Déclare Rafal Jelonek, PDG de 3T Games. «Smuggler Simulator est une proposition unique dans laquelle les joueurs doivent faire preuve d’une grande ingéniosité et d’un niveau de créativité absurde. Et, en même temps, cela vous donnera une bonne dose d’humour et d’émotion«.

La date de lancement de Smuggler Simulator est encore inconnue, bien que ses responsables disent qu’il arrivera dans le courant de 2023 pour PC (Steam), ainsi que pour PS4, Xbox One, Nintendo Switch et les nouvelles PlayStation 5 et Xbox Series X. Un nouveau proposition dans le genre des simulateurs, qui nous a donné des publicités aussi bruyantes que celle d’un simulateur de Jésus-Christ, et des aventures aussi folles que Surgeon Simulator 2.