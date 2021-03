En avant guerriers! La série télévisée «  Halo  » en direct sera lancée sur Paramount + en 2022

Les fans fidèles de la méga-populaire franchise de jeux vidéo « Halo » de Microsoft ont beaucoup à se réjouir après des années de tentatives infructueuses pour adapter le jeu de tir de science-fiction Xbox en un long métrage d’action en direct qui ont laissé le Master Chief dans un état d’incertitude.

Maintenant, Paramount + a ramassé le drapeau et le ramène à la maison jusqu’en 2022 avec une série télévisée en direct basée sur l’univers de science-fiction militaire de « Halo ». Le prochain spectacle sera centré sur le conflit en cours au 26ème siècle entre le Commandement spatial des Nations Unies et l’impitoyable Pacte extraterrestre.

Selon la date limite , ViacomCBS a récemment annoncé son intention d’intégrer le projet «Halo» à son nouveau service de streaming Paramount + au lieu de Showtime. Le directeur de la création de CBS, David Nevins, a expliqué que des images brutes avaient amené le réseau à repenser sa décision et à repositionner la saga spatiale gung-ho en tant qu’offre stellaire pour la plate-forme Paramount +.

« Il offre l’excitation viscérale de jouer au jeu, ainsi qu’une expérience émotionnelle beaucoup plus profonde autour des Spartiates, des êtres humains qui ont changé leur humanité chimiquement et génétiquement », a déclaré Nevins à Deadline. « L’histoire consiste à récupérer ce qui les rend humains, et c’est donc une histoire très puissante. «

Réalisé par Otto Bathurst, Jonathan Liebesman, MJ Bassett, Roel Reiné et Jet Wilkinson, cette nouvelle offre «Halo» est écrite par le scénariste / producteur Kyle Killen («Lone Star», «Awake»)

Showtime dirigera toujours la production, en partenariat avec Amblin Entertainment de Spielberg, à bord du projet depuis 2013, et les développeurs de « Halo » 343 Industries. Le tournage de la première saison était terminé à 55-60% avant que la pandémie ne l’arrête soudainement en mars dernier.

En rapport: Les dernières actualités du jeu vidéo spatial

« Nous étions à la recherche d’émissions de signature au-delà de la franchise Star Trek sur CBS All Access et nous pensions à ce qui pourrait être une série déterminante pour Paramount + », a déclaré Nevins. « Halo correspondait toujours à la facture, mais en le voyant, nous avons estimé que cela fonctionnerait. »

« Halo » met en vedette Pablo Schreiber dans le rôle du maître chef Spartan John-117; Natasha McElhone dans le rôle du Dr Halsey, le créateur génial des imposants super soldats spartiates; et Jen Taylor dans le rôle de Cortana, l’IA la plus avancée de l’histoire de l’humanité. Les talents supplémentaires incluent Bokeem Woodbine, Shabana Azmi, Natasha Culzac, Olive Grey, Yerin Ha et Bentley Kalu.

«Cela pourrait être un spectacle déterminant pour un service nouveau qui a la puissance de feu d’une société de divertissement derrière lui», a noté Nevins.

« Halo » fait ses débuts sur Paramount + en 2022.

Les meilleures offres Paramount Plus du jour

Suivez-nous sur @Spacedotcom, Facebook et Instagram.