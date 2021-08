En attendant Skate 4, voici Skater XL avec une mise à jour multijoueur gratuite sur PS4

Skater XL est arrivé sur PlayStation 4 il y a un peu plus d’un an, et c’est une simulation de patinage assez décente, mais cette dernière mise à jour peut élargir l’attrait. Jusqu’à présent, c’était une affaire solo, mais avec la mise à jour gratuite d’aujourd’hui, le jeu propose désormais un mode Free Skate multijoueur.

Comme vous pouvez le voir dans la vidéo ci-dessus, vous pourrez désormais rencontrer vos amis dans le jeu et patiner ensemble. Jusqu’à 10 joueurs peuvent se regrouper en une seule session, et en plus de jouer avec des amis, vous pourrez également rejoindre des lobbies publics aléatoires.

Encore une fois, la mise à jour est en ligne maintenant, alors mettez à jour votre jeu et vous pourrez patiner en ligne. Allez-vous essayer le nouveau mode multijoueur de Skater XL ? Écrivez dans la section des commentaires ci-dessous.