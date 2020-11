En attendant le Hulkster: "Hulk Hogan"-Film à un stade très précoce

Mauvaise nouvelle pour les fans de Hulk Hogan: la biographie de la légende de la lutte est apparemment loin d’être mise en production – même si la star du MCU Chris Hemsworth a été choisie comme l’acteur principal en 2019. C’est ce que dit quelqu’un qui devrait savoir: le promoteur de lutte Eric Bischoff, qui est à bord en tant que producteur exécutif de la biographie du film.

« Le projet est en fait encore en développement, ce qui signifie que la production n’est pas encore planifiée », a déclaré Bischoff via Wrestling Inc. Il n’y a donc pas encore de casting et il n’y a pas non plus de calendrier de tournage.

Le film « Hulk Hogan » n’est toujours pas officiel

Cette information est d’autant plus surprenante qu’il y a eu des rumeurs sur une biographie de Hulk Hogan depuis 2013. Lorsque Chris Hemsworth a été choisi comme acteur principal en 2019, le projet semblait prendre de la vitesse. Selon le promoteur de lutte, cette information aurait dû être gardée sous clé: « Les informations sur le film ne devraient jamais entrer dans la presse, bien que Chris Hemsworth ait fait référence au projet dans certaines interviews. Mais il n’y a pas de déclaration officielle. »

Duo réussi dans les coulisses

Cependant, Bischoff sait comment une star hollywoodienne comme Chris Hemsworth pourrait être inscrite pour le projet. « Quand vous avez Todd Philips, l’un des réalisateurs et scénaristes les plus demandés d’Hollywood, Scott Silver, trouver quelqu’un comme Chris Hemsworth n’est pas difficile. Je ne devrais pas dire que ce n’est pas difficile, mais il devient plus facile de trouver un top Pour avoir des acteurs de niveau lorsque vous avez un réalisateur et un scénariste de premier ordre. «

Todd Philips a réalisé le plus récemment la célèbre adaptation de bande dessinée « Joker » et a écrit le scénario avec Scott Silver. Le film DC a été nominé pour quatre Oscars, dont la réalisation et le scénario. Quand nous verrons le film « Hulk Hogan » de Philips, Silvers et Hemsworth est encore incertain. Une chose est claire: la biographie devrait apparaître sur Netflix.