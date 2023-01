« En arrière-plan, il y a un lieu 2023 »: date, heure de première et comment voir la nouvelle saison

La neuvième saison de « Dans le fond il y a de la place » a pris fin le vendredi 23 décembre 2022, avec un chapitre choquant dans lequel les téléspectateurs ont été surpris par le baiser de Jimmy et Alessia, le retour du « regard de requin » et d’autres faits essentiels.

Sans aucun doute, un épisode riche en émotions que les fans de la série ont dû traiter jusqu’à la sortie du prochain opus de la production. Mais, à la joie de beaucoup d’entre eux, sa date de sortie est bien plus proche qu’ils ne le pensaient.

Ceci, selon une annonce publiée par Télévision américaine: « Son retour réussi a été la grande nouvelle de cette année 2022. Une année où certains rêves se sont réalisés et les pires cauchemars aussi. Vous donnant envie d’en voir plus. Vous n’aurez pas à attendre longtemps”écoute.

Voulez-vous en savoir plus? Ensuite, découvrez la date et l’heure de la première de « En bas il y a la chambre 2023 ». Découvrez également comment regarder la nouvelle saison du Série télévisée américaine.

QUAND ET À QUELLE HEURE EST PREMIÈRE « AL FONDO HAY SITIO 2023 » ?

La nouvelle saison de « En bas il y a de la place » il sortira deux semaines seulement après la fin de son neuvième volet.

date de sortie de « AFHS 2023 »: le Lundi 9 janvier 2023 à 20h40à travers le signal Télévision américaine.

Le dernier épisode de la saison 9 de « Al fondo hay sitio » diffusé le 23 décembre (Photo : América TV)

COMMENT VOIR « EN FOND IL Y A SITE 2023 » ?

Le nouveau lot d’épisodes peut être vu par Télévision américainecomme c’est la coutume depuis son premier chapitre.

De plus, la série peut également être appréciée de tvGOl’application officielle de télévision américaine où vous pouvez profiter de toute la programmation via un appareil mobile, gratuitement (après 24 heures de diffusion à l’écran) ou via un paiement d’abonnement à partir de S/ 9.90 (le jour même de la diffusion et sans publicité).

Alessia Montalbán est l’un des nouveaux personnages apparus dans « Al Fondo Hay Sitio 9 » (Photo: América TV)

QUE SE PASSE-T-IL DANS « AL FONDO HAY SITIO 2023 » ?

Il n’y a pas encore de synopsis officiel, mais on s’attend à ce que « En bas il y a la chambre 2023 » résoudre diverses questions, telles que : quel est l’état de santé de Don Gilberto ? Ce personnage bien-aimé a montré des signes de déclin mental, tant de spectateurs se demandent s’il vivra dans la nouvelle saison.

D’autre part, des questions telles que le secret de Pierre sur l’acquisition de la maison du gonzalesla nouvelle relation de Alessia Oui Jimmyainsi que l’avenir incertain de Juillet devrait également être abordé.

Enfin, le retour de l’actrice Ursule Boza à la fiction nous fait nous demander si Claudia Zapata (« Le regard du requin ») revenu d’entre les morts. Ou peut-être est-ce la sœur jumelle inconnue du personnage ? On le saura dans les prochains épisodes de l’émission télévisée.