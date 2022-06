En arrière-plan il y a la salle 2022 Chapitre 3 : Jaimito est rejeté, Peter ne peut pas déclarer son amour à Francesca et plus

« Il y a de la place en arrière-plan» poursuit en nous montrant comment Francesca Maldini a totalement changé d’avis face aux Gonzalesqu’elle considère comme sa nouvelle famille pour ne pas l’avoir abandonnée lorsqu’elle s’est retrouvée seule dans son nouveau manoir luxueux, qui a apparemment une « entité » hantant ses installations.

Pour montrer son appréciation, il n’épargne aucune dépense et les emmène faire un tour à Punta Sal, où ils profitent de tout ce qui les entoure. Alors que Peter est de plus en plus convaincu que le moment est venu de déclarer sa flamme à Madame, Jaimito rencontre une jeune fille blonde dont il est profondément captivé.

Ensuite, nous vous racontons ce qui s’est passé dans le chapitre 3 diffusé le 24 juin par América TV.

JAIMITO ILLUSIONNÉ ?

Dans « Dans le fond il y a de la place », Jaimito court après la fille qui le fait soupirer (Photo : América TV)

Jaimito rencontre de manière inattendue une fille qui le laisse ébloui par sa beauté.. Bien qu’il se présente, tout comme son frère Joel lui a appris, parlant très mal son anglais, elle se contente de le regarder. Comme le jeune homme n’obtient pas de réponse, il demande d’où il vient : « Allemand, italien, belge ? »jusqu’à ce que son téléphone portable surdimensionné sonne. Il se tourne pour répondre à sa mère, alors elle décide de partir.

Dès que l’appel est terminé, il retourne son regard vers la fille, elle n’est plus là et est partie sans qu’on lui dise son nom. Elle raconte à Joel ce qui s’est passé, qui lui demande si elle a suivi ses conseils de rencontres et comment cela s’est passé, mais il lui dit qu’il ne pouvait pas lui parler. A partir de ce moment, elle commence à chercher le « Belge » qui l’a captivée.

QUI EST LA JEUNE FEMME QUI A CAPTIVÉ JAIMITO ?

Dans « Dans le fond il y a de la place », quand Jaimito essaie d’impressionner la jeune femme, elle le traite de la pire des manières (Photo : América TV)

Lorsque Charito voit le téléphone portable de son fils au bord de la mer, il désespère, comme toute la famille, mais à ce moment Jaimito apparaît., qui est interrogé par sa mère devant des gens. Pour éviter la gêne Joel fait croire à ceux qui les regardent qu’il s’agissait d’un numéro de théâtre de plageIls se tiennent la main et disent merci. A ce moment le jeune « Belge » les observe et dit: « Alors cet idiot était un acteur »alors qu’il reçoit un appel de son père désespéré et en pleurs, il lui demande d’accélérer son retour de Punta Sal.

Alors qu’il passait près de la piscine, où Jaimito prenait des photos de Teresa, il la voit et court après elle et lui attrape le bras : « Désolé, je sais que nous avons mal commencé, mais aujourd’hui est un nouveau jour et je suis prêt », commence immédiatement à lui parler en français. La jeune fille le regarde étrangement et il s’excuse de ne pas pouvoir apprendre davantage la langue. La jeune femme répond : « C’est assez »faisant plaisir au fils de Charito et lui demande si elle est péruvienne, se présente avec son prénom et son nom, mais il obtient la réponse : « Je ne sais pas ce qui se passe dans ta tête tordue, mais ça ne m’intéresse pas de te rencontrer »et quand il lui dit qu’il aime les durs, elle donne un dernier coup : « Dur? Pour toi, je suis impossible » et il s’en va.

PETER EST PRÊT À DÉCLARER SON AMOUR À FRANCESCA, MAIS…

Peter n’hésite plus et décide de déclarer sa flamme à Francesca dans « Dans le fond il y a de la place » (Photo : América TV)

Peter parle à Gilberto et lui montre la bague qu’il portait, mais il a peur de franchir la ligne avec son ami. « N’ayez pas peur et ne perdez pas de temps. Ouvrez les ailes de l’amour et soyez heureux avec votre madame. Il est temps pour vous de l’appeler par son nom. », Il dit. Lorsque Maldini prend un verre, le majordome s’approche et lorsqu’il le voit, elle l’invite à la rejoindre, ce qui le rend encore plus excité.

Dans une scène, Teresa interroge Francesca sur l’amour et Francesca lui dit qu’elle ouvrira son cœur, ce qui l’émeut et le dit à tout le monde, qui encourage Peter à lui déclarer son amour. Lorsque l’amant part, Gilberto leur fait part des intentions de son grand ami. Même s’il leur a dit que c’était un secret, les autres ne peuvent pas cacher et dissimuler chaque instant pour que ce couple se lie.

Alors qu’ils étaient en train de manger et qu’ils sont laissés seuls, il est sur le point de lui dire ses sentiments, Teresa les interrompt. À un autre moment, pendant le dîner, tout le monde essaie de les laisser seuls, mais Francesca leur demande de rester et fait chanter Joel, qui se souvient de Fernanda et pleure. Alors que tout le monde s’en va, Peter considère qu’il est temps d’avouer ce qu’il ressent, alors qu’il sort subrepticement sa bague, Gilberto apparaît avec les cendres de Nelly et dit qu’il va lui faire voir les étoiles ; cependant, il glisse et se répand partout sur madame.

Les cendres de Nelly tombent sur Francesca dans « Il y a de la place au fond » (Photo : América TV)

Enfin, le moment est venu et Peter n’en peut plus : « Il est temps de faire ce que nous attendions tous les deux », ils se rapprochent et l’image se coupe. Va-t-il enfin lui dire qu’il a toujours été amoureux d’elle ?

LA LOCALISATION DE GRACE ET NICOLÁS

Quand Grace et Nicolás ont couronné leur histoire d’amour avec un mariage romantique où les occurrences des Gonzáles ne manquaient pas (Photo : América TV)

Au moment où Peter parle de Francesca à Gilberto et lui dit qu’il est impossible que leur romance se concrétise, ce dernier tente de le convaincre en faisant référence à sa petite-fille et à Nicolás, qui se sont battus pour leur amour.

« Et mince [las clases sociales], sont des choses du passé. Peut-être que Grace et Nicholas ne sont pas heureux au Canada ?révèle.

TITO ET PEPE VONT-ILS S’INSTALLER ?

Se pourrait-il que Pepe et Tito aient décidé de s’installer dans « Dans le fond il y a de la place » (Photo : América TV)

Tito et Pepe discutent dans sa chambre et ce dernier rappelle à son ami que Liliana était la seule femme qui l’a presque accompagné dans l’allée, ce dont il se souvient avec nostalgie.

En ce moment Pepe lui dit qu’il est temps de fonder une famille et de laisser un héritage. « Pour s’installer ». Tous deux se demandent à quoi ressemblera leur vie sans leur délit de fuite.

CHARO MANQUE KOKY, MAIS SOUVENEZ-VOUS DU ‘PLANANAZO’

Charito voit Koky partout, mais découvre que c’était Pepe et Tito dans « Dans le fond il y a de la place » (Photo : América TV)

Charito manque trop à Koky et pense le voir partoutEh bien, il pense qu’il est allé à Punta Sal juste pour qu’ils puissent être à nouveau ensemble. Son émotion est telle qu’il se prépare au moment de la rencontre. Au moment où ils appellent sa chambre, elle l’ouvre et pensant que c’est son mari, elle embrasse celui qui attend.mais c’était un employé de l’hôtel.

Bien que tout le monde lui dise qu’il l’a abandonnée, elle ne croit rien. Peu de temps après, Teresa fait part de son inquiétude, car son mari ne répond pas à ses appels ni à ses messages. Pour calmer sa tristesse, Tere commande deux verres, dont un sans alcool pour la mère de Joel, mais une confusion se produit et finit par se saouler, l’amenant à chanter la chanson qui lui rappelle le ‘Platanazo’‘: « Que vous avez de jolis yeux ». Se pourrait-il qu’elle l’aime toujours et ne l’oublie pas ?

Plus tard, Pepe et Tito apparaissent de dos habillés en Koky et mentionnent à Charito que pour la voir heureuse, ils ont fait revenir son mari pour elle, car elle ne l’avait pas vu après un an. cela provoque sa colère.

L’ENTITÉ EST FÉLIX ET LA FEMME EN NOIR SE REND AU MANOIR

Félix est de retour, mais personne ne sait qu’il habite le manoir de « Il y a de la place au fond » (Photo : América TV)

Alors que tout le monde profite de son voyage à Punta Sal, dans le manoir, une ombre se promène dans les intérieurs, mais plus tard, nous découvrons son identité. C’est à propos de Félixqui vit à l’intérieur de la maison sans que personne ne le sache, c’est pourquoi il fait disparaître les choses pour se nourrir et profiter de tout ce qu’il y a.

Alors qu’il se repose calmement, on voit la femme qui a juré de se venger et qui se trouvait sur la tombe de Claudia Llanos s’approcher du manoir, où elle sonne la cloche. Très effrayé, Félix essaie de voir qui est la personne qui frappe à la porte, mais il ne sait pas comment faire fonctionner l’interphone. Saura-t-on de qui il s’agit ?