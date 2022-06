En arrière-plan il y a la salle 2022 Chapitre 2 : Joel vit-il dans le multivers ? et quelqu’un traque Francesca Maldini

Joel est convaincu qu’il a eu des jumeaux avec Fernanda.

Peter apporte une bague de fiançailles à son voyage à Punta Sal. Fera-t-il sa demande en mariage à Francesca ?

Pourquoi Nataniel Sánchez n’est-il pas revenu comme Fernanda sur « Dans le fond il y a de la place » ?

Dans le Premier épisode de « Dans le fond il y a de la place » nous avons vu comment Francesca Maldini a adopté la famille Gonzáles dans son nouveau manoir ; Si tout le monde est content du confort dont ils disposent désormais, Charito n’est pas très contente car elle sent qu’ils abusent de la gentillesse de la matriarche, qui n’a pas hésité un instant à les défendre de ses amis de la haute société de Lima.

De même, nous savions pourquoi Fernanda n’apparaît pas à côté de Joel, qui rêve constamment qu’ils ont eu deux enfants et se demande pourquoi elle l’a quitté. Apparemment, le mal d’amour aurait également été hérité par son jeune frère Jaimito, aujourd’hui âgé de 22 ans, qui a déjà vécu la trahison de sa petite amie. contrairement à eux, Peter est le plus excitécar avec les changements d’attitude de sa madame il sent que quelque chose de plus pourrait commencer entre lui et elle qu’une simple amitié.

Apparemment, tout se passe bien, mais à la fin du premier épisode, nous avons vu une mystérieuse femme vêtue de noir, qui apporte une rose rouge sur la tombe de Claudia Llanos. Quelques minutes auparavant, elle était dans une chambre d’hôtel, où elle avait laissé une lettre disant : « Vengeance ». Se pourrait-il qu’il soit venu venger le fameux « Shark Look » ? Voici ce qui s’est passé au chapitre 2.

LE MULTIVERS DE JOEL ?

Le rêve récurrent de Joel dans « Il y a de la place en arrière-plan » (Photo : América TV)

Une fois de plus, Joël rêve de la famille qu’il a eue avec Fernanda. Ils sont dans une clinique, après que la fille d’Ignacio de las Casas a donné naissance à ses jumeaux, ils sont aussi entourés de leurs familles partageant leur bonheur.

Cependant, le rêve s’estompe et il se met à dire dans son sommeil : « Ne pas aller. Non! Attendez-moi, mes jumeaux, mes enfants, mes enfants !. Il se réveille immédiatement, mais ne sait pas ce qui se passe : « Dieu, qu’est-ce que c’est ? C’est un multivers ! Où sont mes enfants, mes jumeaux ! Dis-moi où ils sont, ils me trompent », cela réveille Peter, qui va dans sa chambre et essaie de le calmer avec sa gifle unique, mais cette fois deux fois. Après cela, il lui demande de laisser tout le monde se reposer.

LE DANGER TRAQUE FRANCESCA

Quelqu’un suit chacun des pas de Francesca Maldini dans « Dans le fond il y a de la place » (Photo : América TV)

Après avoir également fait des cauchemars la nuit, liés au second tour électoral – n’oublions pas que la série se déroule en mai 2021 – Francesca décide d’aller se promener, mais est surveillée par quelqu’un qui se cache derrière un arbre.sans le perdre de vue. S’agit-il de la femme vêtue de noir qui cherche à se venger ?

Alors qu’il poursuit son voyage, Bruno Picasso (Luis Ángel Pinasco) apparaît sur son chemin dans son fauteuil roulant, aidé par une jeune fille étrangère. Il lui demande si elle s’est déjà débarrassée de ces personnes, en référence claire aux Gonzáles, et qu’elle n’est pas la seule à être mal à l’aise avec ses nouveaux amis, alors il lui demande de reconsidérer. « Avant tu étais un mondain et maintenant tu n’es personne, tu deviens un fléau. Garder ces gens dans ta maison ne ramènera pas Isabella. »quelque chose qui met Maldini mal à l’aise et souligne que c’était un coup très bas, alors elle dit au revoir, mais avant de partir, fidèle à son style, son ex-mari lui demande de lui donner un single, auquel elle répond que vous dépôt mensuel.

DANS LE MANOIR LES CHOSES DISPARAISSENT

Dans « Dans le fond il y a de la place ». Francesca Maldini demande au chaman qui est allé au manoir, parce que les choses disparaissent, de lui donner un œuf (Photo : América TV)

Certains membres de la famille Gonzáles assurent que les choses disparaissent dans le manoir. Par exemple: lorsque Charito va chercher le récipient de patasca qu’il a cuit et laissé du réfrigérateur, il n’est pas là, ce à quoi Teresa dit que ce n’est pas la première fois que cela se produit, ce que nous avons pu vérifier plus tard quand il laisse un dessert quelques secondes et quand on se retourne il n’y en a plus.

Après que Teresita et son cheval soient tombés dans la piscine, sauvés par Peter, un chaman arrive à la maison, suscitant la surprise chez la chère Noni. Lorsqu’il demande la raison de sa présence, son majordome lui dit que beaucoup de choses ont été perdues dans le manoir. Elle, étonnée de ce qu’il peut faire, lui demande de lui donner un œuf car elle s’inquiète pour les élections.

QU’EST-IL ARRIVÉ À RAFAELLA ?

Dans « Dans le fond il y a de la place », le visage triste de Pepe en se souvenant de Rafaella (Photo : América TV)

Alors que Tito joue au billard avec Pepe, il se souvient avec une grande nostalgie du grand amour de sa vie : Rafaella. Commentez que tout allait bien entre eux jusqu’à ce qu’il lui demande d’avoir un enfant et parte. « Où est-il maintenant », il se demande. Compte tenu de cela, son grand ami des boissons lui dit qu’il ferait mieux de rester seul et que ce n’était pas lui. Puis ils trinquent.

UN VOYAGE INATTENDU À PUNTA SAL

Dans « En arrière-plan il y a de la place », les Gonzáles à Punta Sal grâce aux billets achetés par Francesca, Voici le moment où Maldini apprend que sa suite matrimoniale est réservée (Photo: América TV)

Francesca ne sait comment remercier sa nouvelle famille de ne pas l’avoir laissée seule et décide d’acheter des billets pour Punta Sal.. L’annonce est faite alors que Charito parlait de son aventure avec les Gonzáles, qui semblaient convaincus, mais après avoir entendu parler du voyage, ils oublient tout. Bien qu’au départ, le vol ait subi plusieurs incidents dus à des turbulences et à un pilote inexpérimenté, après son retour à l’aéroport, il change de compagnie aérienne et arrive à destination.

A son arrivée, la personne qui s’occupe d’eux lui dit que la suite matrimoniale pour Maldini et son mari est réservée, alors tout le monde les agace, elle ne parvient qu’à sourire au visage de Peter de honte, mais de bonheur. Ils s’excusent ensuite pour la confusion.

PETER VA-T-IL FAIRE L’ÉTAPE SUIVANTE AVEC FRANCESCA ?

La bague de fiançailles que Peter a emmenée lors de son voyage à Punta Sal dans « Il y a de la place au fond » (Photo : América TV)

Après que Francesca ait dit à Peter que malgré les questions de ses amis de la haute société, elle était heureuse de la vie qu’elle avait. « Maintenant nous avons », le majordome sent qu’elle l’inclut dans ses plans et il dit à Don Gilberto, qui l’encourage à lui déclarer son amour parce que « la vie est courte » et de rassembler son courage maintenant qu’elle a surmonté ses barrières sociales. Il n’est pas convaincu, mais lorsqu’il prépare ses affaires pour se rendre à Punta Sal, il sort une bague de fiançailles.

Lorsqu’ils sont dans le premier avion, Peter s’excuse de ne pas avoir trouvé d’autre vol en raison de la ruée vers les billets, ce à quoi sa madame répond : « Profitons des choses simples ». Une fois de plus il l’a inclus dans sa vie, il pense très heureux. Après ces démonstrations d’affection, McKey montre la bague à son ami Gilberto et est convaincu de passer à l’étape suivante car le grand amour de sa vie « Il lui a donné beaucoup d’illusions pour rendre ce voyage inoubliable ».

LE RETOUR DE DIEGO MONTALVÁN

Dans « Au fond il y a de la place », Diego Montalván revient après avoir été laissé en ruine (Photo : América TV)

Le méchant des saisons 3 et 6 de « Il y a de la place au fond », Diego Montalván, revient en tant qu’hôte de « Personne ne cuisine mieux que moi – Kids ». Bien que les participants soient mineurs, il les traite cruellement. « Les choses que je dois faire pour l’argent. Qui m’a envoyé ouvrir ce satané restaurant de cuisine péruvienne à Wuhan ? Pour des raisons évidentes, son entreprise a échoué, car c’est là que COVID19 a commencé. Après cela, il reçoit un appel et demande que ce soit une bonne nouvelle.

Dans une autre scène, on le voit entrer dans son restaurant et il se met à virer tout le monde pour des raisons absurdes : parce qu’il l’a salué, quelqu’un d’autre l’a regardé dans les yeux, parce que la nourriture est fade en plus. C’était juste pour être seul et admettre que est en faillite.

JAIMITO ÉBLOMÉ PAR UNE FILLE QU’IL CONNAÎT

La fille qui éblouit Jaimito dans « Dans le fond il y a de la place » (Photo : América TV)

Alors que Jaimito essaie de communiquer avec Kimberly, qui l’a appelé avec insistance en disant qu’elle est désolée de l’avoir trompé, il essaie de communiquer avec le vieux téléphone portable que sa mère lui a donné.

Alors qu’il cherche le signal pour entrer dans la « brique » qu’il a en équipe, il se heurte à une belle jeune femme qui le laisse choqué. « Ami, comment t’appelles-tu ? »demande-t-il, mais le prononce mal, alors elle le fixe.