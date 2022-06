« En arrière-plan il y a la pièce 2022 » Chapitre 1 : les Gonzále adoucissent le cœur de Francesca Maldini, mais un danger la guette

Jaimito, maintenant âgé de 22 ans, et Richard Jr. sont apparus dans le premier chapitre de « En arrière-plan, il y a un endroit ».

Saurez-vous ce qui est arrivé à Fernanda de las Casas ?

Acteurs et personnages qui ne seront pas dans la nouvelle saison de « Dans le fond il y a une place »

Ce mercredi 22 juin créée dans le style « En arrière-plan, il y a de la place »la série télévisée à succès América, qui revient sur les écrans plus de cinq ans après avoir terminé sa huitième saison, le 5 décembre 2016. Dans le premier épisode, nous avons vu les visages familiers de Francesca Maldini et Peter Mackeyainsi que les membres de la famille Gonzáles avec l’ajout de deux nouveaux acteurs : Guerre de Georges Oui barbe de rodrigueJaimito à l’âge adulte et Richard Jr., le fils de Teresita, respectivement.

En raison de la grande attente générée par son lancement, nous détaillons tout ce qui s’est passé dans le premier épisode de la série désormais dirigée par Gigio Aranda, qui en est également le scénariste.

UN MAISON POUR TOUS

Maintenant, les Gonzáles partagent la même table et le même manoir que Francesca Maldini dans « Il y a de la place en arrière-plan » (Photo : América TV)

La neuvième saison commence en mai 2021; c’est-à-dire quatre ans et cinq mois après avoir vu Francesca Maldini (Yvonne Frayssinet) inviter tout le monde à vivre dans sa nouvelle luxueuse demeure.

Au début, il apparaît Peter (Adolfo Chuiman) préparant le petit déjeuner pour sa madame puis en les informant que tout est prêt, puis le majordome se rend dans la pièce où se trouvent Pepe (David Almandoz) et Tito (László Kovács), qui se sont réveillés en buvant de la bière pour changer; plus tard, il réveille Charito (Mónica Sánchez) ; Il passe le mot à Teresita ( Magdiel Ugaz ), qui fait de l’exercice et son fils Richard Jr. apparaît à ses côtés; Don Gilberto (Gustavo Bueno) et enfin Joel (Erick Elera), qui partage une chambre avec Jaimito, aujourd’hui âgé de 22 ans.

La famille, bien que ce ne soit pas du sang pour la matriarche des Maldini, a grandi et ils partagent tous la même table.

JALOUS DE CHARITO ?

Le visage mal à l’aise de Charito quand Joel a demandé la présence de son ‘Noni’ à la place de sa mère dans « Dans le fond il y a de la place » (Photo : América TV)

Presque tout le monde est à table, mais Joël a disparu, suscitant l’inquiétude de sa mère. Peter l’informe qu’il est indisposé et demander à parler à son ‘Noni’qui va immédiatement le voir, quelque chose qui dérange Charito. Bien que tout le monde lui dise qu’elle est jalouse, elle le nie et assure que personne ne lui a enlevé l’amour de son fils.

déjà dans la chambre, Joel raconte à Francesca qu’il avait encore rêvé des jumeaux : Nemo et Dory, qu’il a eu avec Fernandadont vous avez besoin dans votre vie. Elle le réconforte et lui dit qu’elle n’a pas eu d’enfants, elle dit aussi à son majordome que le garçon a besoin d’une thérapie, mais il sait comment le faire se sentir bien et la gifle. Tout le monde est déjà à table et le ‘Fish-face boy’ fait à nouveau plaisir à la maîtresse de maison, acceptant de la laisser prendre une de ses voitures de luxe et aller se vider la tête.

LA LOCALISATION DE FERNANDA

Joel désespère de ne pas avoir Fernanda à ses côtés dans « Dans le fond il y a de la place » (Photo : América TV)

Avant de conduire Joel sort une funko pop Bride of ChuckyTifanni, qui représente son « nain à grosse tête » et se met à écouter une chanson, en chemin il devient trop triste et le jette par la fenêtre. Finalement, il arrive à « El pollo empowerado », le poulailler de son ami Kevin (Junior Silva), où il lui raconte son rêve récurrent avec ses jumeaux.

Après avoir discuté avec le populaire ‘Gross Chicken’, à qui il achète plusieurs portions à emporter avec sa carte ‘Noni’, décide de revenir chercher la poupée qu’il a lancéele voit, s’allonge un instant à côté de lui et le prend comme copilote.

En tant, Peter dit à Francesca que sa petite-fille a écrit d’EspagneMais il n’a pas posé de questions sur elle. « Elle est heureuse à Barcelone en profitant de ce qu’elle veut ».

LA TROMPERIE D’AMOUR DE JAIMITO

Jaimito, qui a maintenant 22 ans, découvre que sa petite amie est infidèle dans « Dans le fond il y a un endroit » (Photo : América TV)

A l’un des petits déjeuners du manoir, Jaimito raconte qu’il a une petite amie nommée Kimberlyqui vit à Lince, chose que Francesca n’aime pas car elle n’appartient pas à son cercle socio-économique. Tout semble bien se passer entre eux, mais lorsqu’il l’appelle pour lui rendre visite, la jeune femme lui dit qu’elle est malade et qu’elle ne pourra pas le voir pendant 15 jours. Comme le fils de Charo est très amoureux, il décide de le surprendre et finit par découvrir qu’elle est avec un autre.

Le cœur brisé après avoir vu la scène du baiser et s’être approché d’elle pour la dernière fois, il se met à pleurer dans la rue, puis rentre chez lui, où il raconte à Don Gilberto l’infidélité de sa fille, soulignant qu’elle l’a quitté pour un gars qui a une voiture. Ceci est entendu par Peter, qui le commente à son madame et elle pour l’encourager lui donne une voiture de luxe, quelque chose qui met Charito en colère qui menace de quitter le manoir avec le plus jeune de ses enfants. Ton destin? Madre de Dios, où se trouve son mari Coqui (Paul Vega). Finalement, ils s’arrangent tous les deux et Francesca promet de ne pas outrepasser son autorité, bien qu’elle veuille seulement le remercier d’avoir accepté de vivre dans sa maison et de ne pas la laisser seule. « La voiture part et ils restent.souligne Maldini.

PETER EST TOUJOURS AMOUREUX DE SA MADAME

Dans « Dans le fond il y a de la place », Peter ne peut cacher son amour pour Francesca Madini (Photo : América TV)

Même si les années ont passé Peter est toujours amoureux de Francesca et n’a pas réussi à la sortir de son cœur un instant. On l’a vu dès le début de la série, au moment où il se rend dans sa chambre pour lui dire que le petit-déjeuner est prêt. Quand il sort, dès qu’il ferme la porte, il dit : « Chaque jour plus beau ».

A cela s’ajoute la grande admiration qu’il lui porte, puisqu’il reconnaît que les Gonzále ont réussi à adoucir son cœur. Alors qu’il serre dans ses bras une photo de la photo de sa madame, il dit « de plus en plus près ». Le majordome décidera-t-il bientôt de passer à l’étape suivante ?

LE FILS DE TERESITA VA QUELQUES JOURS AVEC SON PÈRE

Le fils de Teresita est un autre des nouveaux visages de « En arrière-plan, il y a de la place » (Photo: América TV)

Dans les premières scènes, on a vu Teresita dire au revoir à Richard Jr., qui passera quelques jours avec son père. Le petit garçon, qui parle aussi anglais, a reçu l’éducation que Francesca lui a donnée et il a l’air très préparé.

Lorsque sa mère lui demande qu’au moment où son père pose des questions sur elle, elle lui dit qu’elle a un partenaire turc nommé Onur, qui est millionnaire, il lui dit que c’est un mensonge, mais Teresa n’hésite pas à l’interroger. En disant au revoir, le petit garçon monte dans la voiture conduite par Peter, qui lui demande ce qu’il veut voir en chemin, et Peter lui demande d’allumer la chaîne de la Bourse.

FRANCESCA DÉFEND LES GONZÁLES

Francesca Maldini n’hésite pas à défendre sa nouvelle famille face à ses amis dans « Il y a de la place au fond » (Photo : América TV)

Pour que les Gonzales aient l’impression de faire partie de votre famille, Francesca décide de les emmener au mariage de la fille de son amie Sofia Bogani. Bien qu’ils aient été initialement empêchés d’entrer, le comportement de presque tout le monde (aller au buffet avec un sac pour prendre la bouffe, courir au bar à boissons, Teresa laissant la copine debout emmener son copain danser, Joël chantant et se déshabillant devant tout le monde, ect.) fait que les hôtes n’en ont pas pris plus.

L’amie de Maldini s’interroge sur le type d’amitiés qu’elle a, faisant allusion à sa classe sociale. « Avant, je détestais les Gonzále, c’étaient mes ennemis, mais ils m’ont appris à être heureux en profitant des choses de la vie. Cette fête ne nous mérite pas. »Francesca a répondu

Au manoir, elle s’excuse auprès d’eux pour le mauvais moment qu’elle leur a donné, mais ils lui disent de ne pas s’inquiéter. Et Gilberto a eu l’idée, avec la permission du propriétaire de la maison, de faire venir un orchestre pour monter sa propre réunion. Et mon garçon, ils se sont amusés.

LE DANGER TRAQUE FRANCESCA MALDINI

Apparemment, un nouveau méchant rejoint « Il y a de la place en arrière-plan ». Cette femme va se venger de la mort de Claudia Zapata (Photo : América TV)

Les premières minutes de « Dans le fond il y a de la place » on voit Francesca regarde, embrasse et serre dans ses bras la photo de sa fille Isabelladécédé aux mains de Carmen Torres (Teddy Guzmán), mère de Claudia Llanos (Úrsula Boza), assassinée par Maldini.

Cependant, madame pense qu’elle a déjà payé pour tous les dégâts qu’elle a causés et qu’il est temps de vivre sans menaces. On voit une mystérieuse femme vêtue de noir quittant un hôteloù il a laissé un écrit qui dit « Vengeance ».

Presque à la fin du premier chapitre, on la revoitque nous ne pouvons pas identifier, portant une rose rouge sur la tombe de Claudia Llanos. C’est à propos de qui?