« En arrière-plan il y a de la place »: qui sont les Montalván

La retour de « Dans le fond il y a de la place » sur les écrans d’América TV a attiré l’attention des fans de la série à succès, qui ont dû attendre plus de cinq ans pour revoir leurs personnages préférés. Bien que la plupart des acteurs soient revenus, de nouveaux visages sont également apparus. Précisément, dans cette neuvième saison, nous verrons en action les nouveaux « jales » qui feront partie de la famille Montalván.

Ensuite, nous vous dirons qui appartient à ce clan, qui sera dirigé par Giovanni Ciccia, qui revient au programme après avoir participé aux troisième et septième épisodes.

DIEGO MONTALVAN

Giovanni Ciccia joue ‘Diego Montalván’ dans la série « Au fond il y a de la place » (Photo: América TV)

Diego Montalván sera à nouveau interprété par Giovanni Ciccia. À cette occasion, le méchant des saisons 3 et 6 de « Dans le fond il y a de la place » revient en tant qu’animateur de « Personne ne cuisine mieux que moi – Kids »bien qu’il s’agisse d’une émission pour enfants, il n’hésite pas à se montrer cruel envers chaque participant, qu’il humilie jusqu’à en pleurer, comme on l’a vu dans le deuxième épisode de la série.

« Les choses que je dois faire pour l’argent. Qui m’a envoyé ouvrir ce satané restaurant de cuisine péruvienne à Wuhan ?, Il dit. Pour des raisons évidentes, son entreprise a échoué, car c’est là que COVID19 a commencé. Après cela, il reçoit un appel et demande que ce soit une bonne nouvelle.

Dans une autre scène, on le voit entrer dans son restaurant et il se met à virer tout le monde pour des raisons absurdes : parce qu’il l’a salué, quelqu’un d’autre l’a regardé dans les yeux, parce que la nourriture est fade en plus. C’était juste pour rester seul et admettre que vous êtes en faillite.

ALESSIA MONTALVAN

Dans « Dans le fond il y a de la place », quand Jaimito essaie d’impressionner la jeune femme, elle le traite de la pire des manières (Photo : América TV)

Alessia Montalván est interprétée par Karime Scander, qui devient l’un des nouveaux venus dans la série à succès. Elle est la fille de Diego Montalván.

Lors de sa première apparition, au chapitre deux, elle rencontre de manière inattendue Jaimito, qui est à Punta de Sal avec sa famille et Francesca Maldini, qui a payé ses billets. Avec sa beauté, elle éblouit le jeune frère de Joël. Dans l’épisode trois, il traite le garçon de la pire des manières.

L’actrice de 23 ans a révélé que son personnage ne plaira pas à tout le monde, car va incarner quelqu’un un peu méchant.

CRISTOBAL MONTALVAN

L’acteur péruvien Franco Pennano, qui a joué Percy dans « Retour au quartier », jouera le frère d’Alessia (Photo : América TV)

Cristóbal Montalván sera interprété par Franck Pennano, qui est également un autre des nouveaux entrants. Il est fils de Diego et frère d’Alessia.

Bien que jusqu’à présent nous ne l’ayons pas vu participer à la série, on pourrait penser qu’il sera quelqu’un à l’image de son père, il aura donc quelques désagréments lorsqu’il rencontrera la famille Gonzáles.

MACARENA MONTALVAN

María Grazia Gamarra a confirmé son entrée dans la série acclamée « En arrière-plan, il y a un endroit ». (Photo: @mariasonrisa)

Macarena Montalván sera joué par Maria Grace Gamarraun autre des nouveaux visages que nous verrons dans la série à succès, réalisée cette saison par Gigio Aranda.

On sait que ce personnage est la sœur de Diego et la tante d’Alessi et de Cristóbal. Est-ce quelqu’un de mal comme chef de famille ?

Lorsque Maria Grazia Gamarra a été présentée comme l’une des actrices qui font partie de cette saison, elle était très excitée. « Je n’arrive pas à y croire, tout est allé si vite que je jure que je suis encore en train de l’assimiler. Je n’arrête pas de penser à ce que sera ma logistique. Super content, c’est un challenge pour moi car (c’est un projet) que les gens adorent »a-t-il déclaré à « America Shows » en avril.