En année lourde, il était temps d’utiliser du gros sel

Ce n’est pas nouveau que le gros sel est connu pour conjurer l’envie, le mauvais œil et la mauvaise énergie, et le Feng Shui vient confirmer encore plus cette théorie.

Mais la réalité est que se jeter du gros sel sur soi comme pour s’exorciser n’est pas la meilleure façon d’utiliser cet appareil. Découvrez dès maintenant les meilleures façons de profiter des bienfaits du gros sel, selon le Feng Shui!

Sel dans la tasse

Laissez une petite tasse, de préférence une tasse de café, pleine de sel derrière la porte d’entrée de votre maison et changez le contenu une fois par semaine. Cela aidera à garder la mauvaise énergie hors de votre maison.

Combo puissant

Pour améliorer encore le pouvoir de purification, mélangez de l’eau et un doigt de gros sel dans un verre américain. Répartissez les verres dans les pièces de la maison et changez le mélange une fois par semaine.

Charme de chance

Vous pouvez fabriquer à la fois un ornement pour votre maison et un talisman pour le protéger et le transporter dans votre sac. Dans un récipient en verre, placez une bonne quantité de gros sel, de poivron rouge, de cristal de quartz blanc et de tourmaline noire.

L’idéal est de renouveler le talisman tous les 30 jours et de «nettoyer» les énergies des pierres en les passant sous l’eau courante.

Produit de nettoyage

Le gros sel peut également être utilisé pour nettoyer et éliminer la mauvaise énergie de la maison.

Pour ce faire, mettez dans un seau: de l’eau, une cuillerée de gros sel, une cuillerée d’indigo liquide et une de lavande. Enfin, mélangez le tout et nettoyez la maison, en commençant toujours par la dernière pièce et en terminant à la porte d’entrée.

Bain purifiant

Chaque fois que vous vous sentez tendu et accablé, investissez dans un bain pour nettoyer vos énergies. Baignez-vous normalement et, lorsque vous êtes prêt à terminer, versez 1 cuillerée de gros sel dissous dans 1 litre d’eau dans votre corps pendant que vous visualisez toute la mauvaise énergie quittant votre corps et descendant dans les égouts. Si vous le souhaitez, retirez l’excès de sel, mais n’utilisez pas de savon. Et il est important de se rappeler que l’idéal est que ce processus se déroule au plus une fois par mois.

Le gros sel est un allié important de nos énergies: il élimine la colère, l’envie, le ressentiment et nous revigore pour un autre jour, une autre semaine et un autre mois de beaucoup de lutte. Suivez les conseils du Feng Shui et profitez des avantages qu’il peut apporter à votre vie!