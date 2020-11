En 2030, toutes les Bentley seront 100% électriques

Si nous venons d’entendre le PDG de Ferrari dire qu’il ne pouvait pas imaginer la marque italienne sans moteurs à combustion, c’est tout le contraire de ce que nous avons observé dans le luxueux et centenaire. Bentley, annonçant que tous ses modèles seront électriques d’ici 2030.

Il fait partie de Beyond 100 (une allusion aux 100 premières années de la marque), son plan stratégique et holistique pour la prochaine décennie qui transformera l’entreprise à tous les niveaux, en mettant l’accent sur le développement durable. En fait, c’est l’objectif principal de Bentley: devenir le «leader de la mobilité durable du luxe».

Parmi les différents objectifs énoncés, l’un est d’atteindre la neutralité carbone en 2030 et d’être positif en carbone à partir de ce moment. Et, bien entendu, l’électrification de vos modèles aura un rôle fort à jouer à cet égard.

Et après

L’année prochaine, nous verrons deux nouveaux hybrides brancher atteindre le marché, qui rejoindra le Bentayga PHEV existant. Seules la Continental GT et la Flying Spur sont laissées dans leur portefeuille de modèles, nous prévoyons donc, avec une certaine certitude, que ces deux recevront des variantes hybrides. brancher.

La première Bentley 100% électrique, cependant, nous ne la verrons qu’en 2025. Nous avons eu un aperçu de cet avenir en 2019 avec la concept EXP 100 GT. Cela ne signifie pas pour autant que votre premier modèle électrique sera un long coupé de luxe. Au contraire, des rumeurs indiquent qu’il pourrait s’agir d’un véhicule similaire dans son concept à une Jaguar I-PACE, c’est-à-dire une berline avec des gènes croisés.

Avec la première Bentley 100% électrique déjà sur le marché, à partir de 2026 tous les modèles de la marque deviendront seuls ou hybrides brancher ou électrique, avec les versions purement combustion à reformer. Et, enfin, à partir de 2030, les moteurs à combustion quittent complètement la scène: toutes les Bentley seront 100% électriques.

Le premier tram Bentley, prévu en 2025, s’appuiera sur une nouvelle plateforme dédiée, donnant naissance à une nouvelle famille de modèles. Faire partie du groupe Volkswagen, cela signifie qu’il pourra beaucoup s’appuyer sur le futur PPE (Premium Platform Electric), une plateforme spécifique pour l’électrique, qui est en cours de développement par Porsche et Audi.

Au-delà de 100

L’avenir durable de Bentley ne sera pas composé uniquement de modèles électrifiés, le Beyond 100 couvre plus de domaines d’intervention. Son usine de Crewe a déjà obtenu le certificat de neutralité carbone – le seul à y parvenir au Royaume-Uni. Tout cela grâce à des interventions au cours des deux dernières décennies, qui incluent un système de recyclage de l’eau dans l’unité de peinture, l’installation de 10000 panneaux solaires (en plus des 20000 déjà existants), l’utilisation de l’électricité provenant uniquement de sources les sources renouvelables et même la plantation d’arbres locaux.

Désormais, Bentley exige le même engagement de la part de ses fournisseurs, ayant exigé un audit de durabilité de tous. En 2025, elle entend également transformer son usine en un lieu neutre pour l’utilisation des plastiques.