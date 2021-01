En 2020, une nouvelle Honda CR-Z et quatre nouvelles Dodge Viper ont été vendues aux États-Unis

Certains les appellent «voitures zombies», d’autres «restes de collection». Chaque année, les tables de vente enregistrent des modèles qui ne sont plus vendus – parfois depuis plusieurs années – et 2020 n’a pas fait exception. Aux États-Unis, par exemple, deux modèles se démarquent: le Honda CR-Z et la Dodge Viper.

A commencer par le Honda CR-Z, «l’héritier spirituel» de l’emblématique CRX, il a toujours été loin du succès attendu et a vu sa production s’arrêter en 2016. Pourtant, le fait qu’il ait cessé d’être produit il y a quatre ans n’a empêché personne d’acheter une nouvelle Honda CR-Z aux États-Unis l’année dernière.

Quant à la Dodge Viper, la situation est encore plus curieuse. C’est juste que même pas une ou deux unités de la voiture de sport américaine emblématique n’ont été vendues, mais un total de quatre unités de la Viper ont été vendues (il y a quelques mois, nous avions annoncé la vente de trois unités en 2020).

Par curiosité, 2020 n’a pas été la première année au cours de laquelle des unités de la Dodge Viper ont été vendues malgré le fait qu’elle a cessé d’être produite en 2017. En 2018, 19 unités du coupé ont été vendues et en 2019, cinq unités ont été vendues. La question est maintenant simple: combien de nouveaux Viper attendent encore le propriétaire?

Les autres cas

Contrairement à ce que vous pourriez penser, la Honda CR-Z et la Dodge Viper n’étaient pas les seuls «restes de collection» vendus aux États-Unis l’année dernière. Preuve en est plusieurs unités de modèles de la marque FCA dont la production est déjà terminée et n’a trouvé un nouveau propriétaire qu’en 2020.

De Dodge Dart, qui a cessé d’être produite en septembre 2016, sept unités ont été vendues en 2020 (contre 15 vendues en 2019). De votre «frère», le Chrysler 200, dont la production a pris fin en décembre 2016, neuf unités ont été vendues en 2020 (48 unités vendues en 2019).

Dodge Dart.

Enfin, Jeep a vu trois unités du Patriote, un autre modèle qui a cessé d’être produit il y a quatre ans, plus précisément en décembre 2016.