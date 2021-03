En 2020, la FIFA a gagné plus d’argent avec les jeux vidéo qu’avec le football

Le budget 2020 récemment publié par l’instance dirigeante du sport montre que 158,9 millions de dollars (133,2 millions d’euros) des 266,5 millions de dollars (223,3 millions d’euros) de chiffre d’affaires total pour l’année proviennent des droits de licence. Là FIFA, la fédération internationale de football, a expliqué: « L’une des principales sources de revenus dans le domaine des droits de licence a été l’octroi de licences pour les jeux vidéo. » La nouvelle est en partie surprenante: il existe plusieurs enquêtes publiées qui témoignent que le secteur du jeu vidéo est l’un des rares à avoir connu une croissance de son chiffre d’affaires en 2020. sport qui, en raison de restrictions dues au COVID-19, ont vu leurs revenus baisser. Une hypothèse avancée par le portail Insidethegames il y a 9 mois, réitérée par la FIFA elle-même: «Contrairement à de nombreux secteurs économiques fortement touchés par COVID-19, l’industrie du jeu vidéo s’est avérée beaucoup plus résistante à la pandémie». Dans le cas du football, la propagation du virus a eu un impact majeur sur les événements sportifs. Dans ce cas, les dépenses ont dépassé les revenus d’un montant égal à 1,04 milliard de dollars (871,5 millions d’euros).

Les pertes subies par la fédération proviennent en partie des revenus des jeux vidéo, notamment de la vente de marques sous licence. À cet égard, la FIFA a déclaré qu’elle avait lancé avec succès la Coupe du Monde FIFA eClub, la FIFA eChallenger Series et les Matchs Amicaux FIFA eNations StayAndPlay et la dernière FIFA eContinental Cup. FIFAe, une nouvelle marque dédiée à l’esport dans le but de créer une scène virtuelle de joueurs, d’équipes et de nations. Gianni Infantino, président de la FIFA, a parlé de « saisir les opportunités d’un paysage technologique, social et sportif en évolution », soulignant comment la fédération, avec d’autres de renommée internationale, a « accéléré les investissements et s’est concentrée sur les expressions virtuelles du sport pour impliquer les jeunes » . Fait référence à la collaboration avec Jean-Christophe Rolland, président de la FISA, la fédération internationale d’aviron, pour encourager la diffusion de l’esport. « Il faut maintenant agir rapidement », a ajouté Infantino.

