En 2020, JLR a perdu plus de 100 000 ventes en raison de problèmes de qualité

La situation a déjà été publiquement assumée par le nouveau PDG de Jaguar Land Rover (JLR), Thierry Bolloré: à l’heure où il cherche à revenir aux bénéfices, le constructeur britannique perd plus de 100000 ventes par an, dans le monde, à cause de problèmes liés à la qualité de vos modèles.

La reconnaissance de ce problème, qui même et selon le même responsable, finit par affecter même l’image des deux marques du groupe, Jaguar et Land Rover, a été faite dans des déclarations au North American Automotive News. Bolloré ajoutant que, précisément pour mettre fin à cette situation, Jaguar Land Rover développe déjà des «améliorations profondes» de ses produits.

«Le mécontentement de nos clients a vraiment entraîné une réduction considérable de ce qui est notre volume naturel. Les occasions manquées ont été immenses. En fait, il y a plus de 100 000 ventes que nous aurions pu réaliser », a déclaré le PDG de Jaguar Land Rover (JLR).

De plus, à un moment où le constructeur a déjà assumé l’intention d’élever le positionnement de Jaguar et de Land Rover, avec ses futurs produits, Bolloré garantit qu’il a orienté tous ses efforts vers l’amélioration de la qualité des voitures JLR, et le premier les signes sont, à son avis, très positifs.

Au passage et selon le Français, il a déjà déclaré à un groupe d’investisseurs, lors d’une conférence en ligne vendredi dernier, que l’indice d’insatisfaction des clients, par rapport aux modèles de l’année 2021, vient d’enregistrer une «baisse record».

« Nous réduisons la complexité de nos modèles », a expliqué Bolloré, ajoutant que « ces efforts conduiront à moins d’aspects qui vont mal, puisque le processus ne sera plus aussi complexe ».

Confirmant également que JLR est sur la bonne voie, il y a des coûts liés à l’activation des garanties, qui, de mars à décembre 2020, n’ont pas dépassé, en moyenne, 680 dollars, près de 565 euros. Valeur qui, même si elle peut sembler élevée au début, ne représente que la moitié de ce que le constructeur a payé, en moyenne, au cours de la même période de 2019.

