En 2020, Facebook a payé 23 millions de dollars pour protéger Mark Zuckerberg

Le réseau social Facebook il ne fait certainement pas partie des réalités du monde Internet les plus universellement appréciées par ses utilisateurs. Les scandales de cybersécurité et de désinformation qui ont continué pendant des mois à faire de la société un protagoniste attirent cependant plus que de simples critiques: selon ce que la société a déclaré à la Securities and Exchange Commission américaine, courant 2020 au fondateur. de la plateforme Mark Zuckerberg a été assigné un service de sécurité personnelle qui a coûté 23 millions de dollars.

Pourquoi l’accompagner à Zuckerberg

Au sein du groupe Facebook, des études spécifiques sont menées chaque année dans le but de déterminer le niveau de risque encouru par les dirigeants, et pour l’année qui vient de s’achever, des «menaces spécifiques contre M. Zuckerberg» ont été identifiées qui justifieraient les dépenses. signalé. Selon le rapport remis à la Securities and Exchange Commission, pour la multinationale son numéro un est dans une position unique: son nom est « synonyme de Facebook », et pour cette raison les critiques et indisposition envers l’entreprise par les utilisateurs et les observateurs viennent associé et souvent transféré à sa personne. Le fait que le nombre de ces utilisateurs dépasse de loin 2 milliards et demi fait également de Zuckerberg « l’une des personnalités les plus reconnaissables et les plus importantes de la planète ».

Les coûts ont presque doublé

Cependant, les dépenses liées à 2020 correspondent à environ le double que celles relatives à l’année précédente; l’augmentation a été expliquée par certains des événements qui ont caractérisé ces derniers mois: la pandémie de Covid-19 a augmenté les coûts liés à la sécurité personnelle de l’entrepreneur, alors que les élections américaines de fin 2020 ont exigé des normes de protection plus élevées que la normale. La figure comprend le Prix ​​du personnel affecté à la sécurité de Zuckerberg à son domicile et pendant ses déplacements, ainsi qu’à celle relative à l’installation, à l’entretien et à l’exploitation des équipement de surveillance dans ses propriétés.

Des dépenses en hausse

Les coûts totaux liés à ces pratiques internes du groupe Facebook pourraient l’année prochaine augmenter. Comme prévu dans le même document, entre janvier et février, le conseil d’administration a voté pour l’affectation d’une escorte de sécurité également aux autres membres de la direction du groupe: dans ce cas, les justifications étaient l’ambiance qui a suivi les attentats contre la Maison Blanche le 6 janvier 2021 et les activités de contrôle auxquelles la société et les activités des dirigeants en question sont récemment soumises.

