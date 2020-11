En 1956, le Go de disque dur s’élevait à 9,2 millions de dollars, mais en 2020 le prix n’atteint même pas deux cents

De toute évidence, en 1956, il n’y avait pas de disques de cette capacité, et les disques IBM 350-I avec des disques 24 pouces avaient une capacité de 3,75 Mo et coûtaient 34 500 €. Le compte est simple: le MB est sorti à 9200 dollars, et -s’il avait été disponible- le GB passerait à plus de 9 millions de dollars à l’époque.

Soixante ans plus tard, nous avons vu à quel point la puissance de nos ordinateurs s’est multipliée de manière exponentielle, tout comme la capacité des systèmes de stockage, ce qui a également fait chuter les prix. Aujourd’hui, le coût par Go sur les disques durs traditionnels n’est que de 0,02 USDMais il y a des avancées encore plus frappantes dans un marché en constante évolution.

Gigaoctets de rabais

Nombreuses sont les études qui ont analysé le prix des différentes unités de stockage au fil des ans. L’un des plus complets est celui qu’ils maintiennent dans Mkomo, ou celui de JCMit, où ils affichent un évolution des prix des différentes unités au fil des ans.

Ce dernier est plus complet, et étudie par exemple cette évolution des disques durs depuis leur apparition en 1956. La croissance des capacités de stockage a été inversement proportionnel au prix par Go, et les progrès technologiques ont été stupéfiants non seulement en termes de capacité de stockage, mais bien sûr en termes de temps d’accès, de durabilité et bien sûr de vitesses de transfert.

En fait cette image avec les prix qui un lecteur de 5 Mo avait en 1981 – pas moins de 2898 € – est un bon exemple qu’il n’y a pas si longtemps, les disques durs étaient quelque chose d’exceptionnel: si vous avez environ 40 ans ou plus, vous avez probablement une anecdote à partager à ce sujet, et je me souviens de mon premier ordinateur avec un disque dur de 40 Mo. .. en 1992.

Aujourd’hui, les prix ont baissé de manière encore plus exagérée dans différents systèmes de stockage: nous en parlerons aussi, mais si nous nous limitons aux disques durs le coût tombe à moins de deux cents par Go.

Un disque Seagate de 8 To à 5400 tr / min – pas le plus rapide du marché, bien sûr – est au prix de 149,99 € aujourd’hui, et les données ont été confirmées, par exemple, par la société de stockage en nuage BackBlaze, qui offre souvent des rapports intéressants sur l’utilisation de votre disque dur et aussi a montré cette nette évolution au cours de la dernière décennie.

Les disques SSD ont été l’autre révolution

Comme nous l’avons dit, il y a eu non seulement une révolution des prix, mais aussi au niveau technologique: les progrès des disques durs traditionnels, qui ont été – et beaucoup – ont été éclipsés par la révolution soulevée par les disques SSD.

Le SSD Corsair MP600 avec support PCIe 4.0 atteint 5 Go / s de transfert. Il fonctionne si longtemps qu’il comprend un dissipateur thermique pour éviter les problèmes de surchauffe.

Le lancement de ce type d’unité a permis de réaliser saut spectaculaire des vitesses de transfert, mais c’est aussi que ces vitesses ont également été progressivement améliorées avec de nouveaux formats qui sont passés du connecteur SATA traditionnel aux connecteurs PCI Express au format M.2.

Les améliorations des technologies impliquées dans le domaine des disques SSD ont été frénétiques. Les souvenirs NAND Les utilitaires se sont améliorés et des développements tels que 3D XPoint utilisé dans les solutions Intel Optane sont allés plus loin.

D’autres fabricants ont également proposé diverses améliorations qui ont permis une densité d’enregistrement plus élevée, ce qui a permis aux disques SSD de surmonter leur ancienne et claire limitation, qui était la capacité, et aujourd’hui, nous avons déjà des disques 1 To relativement abordables, quelque chose d’impensable il y a quelques années.

Le prix par To (pas par Go) est très similaire avec les « petits » disques, mais à mesure que la capacité augmente, il est clair que l’achat d’un disque dur traditionnel est beaucoup plus coûteux si nous recherchons de l’espace de stockage. Source: TheSSDGuy

Le coût par Go n’est en fait pas très éloigné des disques durs si l’on passe à des capacités inférieures (environ 500 Go), mais cette différence existe toujours alors que nous recherchons plus de disques de capacité. Si c’est notre priorité, le disque dur traditionnel reste la meilleure optionMais il est toujours possible de combiner un SSD avec un disque dur de grande capacité pour avoir le meilleur des deux mondes.

Cette évolution a un bel avenir devant elle: nous profitons désormais d’interfaces comme NMVe qui permettent d’atteindre des vitesses de transfert de jusqu’à 3500 Mo / s dans les meilleurs cas, lorsqu’un disque SATA III peut atteindre un maximum théorique de 600 Mo / s.

Le coût par To dans cette projection indique qu’en 2023 le prix des unités SSD sera déjà identique à celui des disques durs traditionnels, même si ici il faut considérer que ces derniers offriront toujours des avantages si l’on recherche la capacité de stockage. Soit dit en passant, les bandes magnétiques sont toujours une option dans certains contextes, en particulier dans les entreprises.

Cependant, ces vitesses augmenteront grâce au arrivée du standard PCIe 4.0, déjà pris en charge par AMD et c’est sûrement le secret de ces unités ultra-rapides que Microsoft et Sony ont promis pour leurs consoles de nouvelle génération en 2020.

Les premiers disques SSD disponibles pour les PC avec cette norme atteindre des taux de transfert de 5 Go / s en lecture et 4,4 Go / s en lecture, des figures de folie qui ne sont en fait que le début d’un nouveau saut qualitatif exceptionnel. Le prix de ces disques est 10 fois plus élevé que celui du disque dur traditionnel (un Sabre Rocket de 1 To coûte 200 €, donc le coût par Go est de 20 cents), mais ceux qui recherchent les performances maximales n’hésitent pas.

Ce qui est clair, c’est combien il a plu dans le domaine du stockage. Vive l’évolution technologique.

Image | Markus Spiske