Employé de bureau. La bande-annonce du documentaire nous guide à travers la vie et la carrière de Kevin Smith

1091 Pictures vient de publier la nouvelle bande-annonce du documentaire de Kevin Smith intitulé à juste titre, Employé de bureau. Promenez-vous dans la mémoire de Smith de ses humbles débuts à sa carrière multitâche, couvrant le cinéma, la télévision, ses podcasts, sa librairie de bandes dessinées et son nouveau livre de table basse ‘Kevin Smith’s Secret Stash: The Definitive Visual History (Classic Movies, Histoire du cinéma, livres de cinéma).’

Le synopsis officiel se lit comme suit : « Un vaste documentaire accessible à tous examinant la vie et la carrière de l’icône du cinéma indépendant Kevin Smith. Avec des interviews inédites d’amis, de membres de la famille, de pairs réalisateurs et d’icônes du monde du cinéma, de la comédie et de la bande dessinée. »

Les interviews incluent Stan Lee, Justin Long, Penn Jillette, Scott Mosier et Jason Mewes, et bien sûr, Smith racontant son histoire sur les hauts et les bas de sa vie et de sa carrière. Le réalisateur Malcolm Ingram, a rencontré Kevin Smith (À la poursuite d’Amy, Dogme, Commis, Mallrats) alors qu’il était en mission pour le magazine Film Threat, qui est rapidement devenu son mentor. Smith a financé le premier long métrage d’Ingram, Dessiner des mouches, avec le talent montant Jason Lee. Tourné à l’été 1995. Le succès est au rendez-vous sur le circuit des festivals et sort en DVD. La prochaine fonctionnalité d’Ingram, Les feux arrière s’estompent mettait en vedette une distribution talentueuse et de haut niveau comprenant Denise Richards, Jake Busey, Elizabeth Berkeley et Margot Kidder. Le film, une comédie d’action délirante, est sorti chez Trimark/Lions Gate en 1999.

Un ami de longue date, Justin Long, est présenté dans le film Smith Défense, qui, si vous manquez de matériel cauchemardesque, remplira votre réservoir jusqu’au bord. Il raconte l’histoire du podcasteur Wallace (Long) qui se rend au Canada pour interviewer quelqu’un. Il finit par rencontrer un homme étrange nommé Howard Howe (Michael Parks) qui a de nombreuses histoires à raconter sur sa vie passée lors de son interview. Wallace se réveille le lendemain et découvre que Howe n’est pas la personne qu’il pensait être. Si vous l’avez vécu, vous savez, c’est tout ce que je peux dire sans révéler l’horreur. Si vous n’avez pas été exposé, glissez-vous dans la piscine et vérifiez-le.

Et, bien sûr, vous ne pouvez pas parler de Kevin Smith sans penser à Stan Lee et à son obsession pour les bandes dessinées. Le magasin de bandes dessinées, Jay and Silent Bob’s Secret Stash, est situé au 65 Broad Street à Red Bank, New Jersey. C’est aussi le décor de l’émission de télé-réalité Hommes de bande dessinée, et où les podcasts ‘Tell ‘Em Steve-Dave!’ et ‘Je vends des bandes dessinées s’ sont enregistrés, ainsi que certains épisodes de « SModcast » et « Highlands : A Peephole History ».

Si vous n’êtes pas familier avec Scott Mosier et Jason Mewes, ce film pourrait bien être le film idéal pour vous préparer à votre Commis marathon de trilogie. Attrapez les deux premiers volets de la trilogie et vous serez prêt pour Commis 3 sortira en salles en 2022. Pendant que vous y êtes, vous devriez passer à la caisse Mallrats pour vous préparer à Crépuscule des Mallrats, une suite selon laquelle la distribution originale reprendra leurs rôles, notamment Jason Lee, Shannon Doherty, Renée Humphrey, Jason Mewes et, comme toujours, Kevin Smith en tant que duo signature Jay et Silent Bob. Employé de bureau. sera en direct vers la VOD à partir du 23 novembre 2021.

Sujets : Commis, Commis 3