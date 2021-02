Emplacements des œufs de dragon à Valheim

Si vous cherchez à tuer et à invoquer le quatrième boss, Moder Valheim, vous devrez ramasser des œufs de dragon; cependant, cela est un effort froid et durable, alors voici ce que vous devez savoir.

Où trouver des œufs de dragon à Valheim

Vous pouvez trouver des œufs de dragon sur les plus hauts sommets du biome de montagne à Valheim. Vous pouvez également identifier ces emplacements d’œufs de dragon par la lueur violette de l’œuf et la forte contraction des drakes qui volent autour de lui.

Cela dit, avant de partir à la recherche de ces œufs, il convient de noter deux choses, vous aurez besoin de vêtements chauds et d’au moins 200 poids libres dans votre inventaire.

Vous avez besoin de vêtements parce que le biome de la montagne a un effet de gel qui vous frappera si vous n’êtes pas protégé, et le poids est que les œufs sont très lourds. En raison de ces facteurs, vous devrez fabriquer une cape de loup ou de lox, et pour le poids de 200, nous vous recommandons de nettoyer votre inventaire avant de ramasser des œufs.

Comment utiliser les œufs de dragon à Valheim

Pour utiliser des œufs de dragon dans Valheim, vous devrez trouver un total de trois et les jeter à l’intérieur comme indiqué ci-dessous; cela engendrera le quatrième boss, Moder.

Cependant, avant de pouvoir utiliser des œufs de dragon pour l’invoquer, vous devrez collecter un total de trois œufs aux endroits décrits précédemment dans ce guide. Cela dit, lorsque vous trouvez un œuf, nous vous recommandons de le ranger à votre base jusqu’à ce que vous trouviez l’emplacement du sanctuaire du modérateur et que vous en ayez trois au total.

Si vous avez besoin de trouver le sanctuaire, ce sera au sommet d’une montagne quelque part dans le biome de la montagne. Si vous avez du mal à trouver son sanctuaire, nous vous suggérons de créer un nouveau monde avec cette graine HHcLC5acQt et d’aller à l’emplacement indiqué ci-dessous.

Mais avant de faire cela, assurez-vous d’emporter toutes les fournitures dont vous avez besoin et transférez les œufs dans ce nouveau monde en les mettant dans votre inventaire, puis en les chargeant dans le nouveau monde.

Pour en savoir plus Valheim, nous vous avons couvert avec une liste croissante de guides comme comment construire un navire et comment améliorer votre forge à Valheim.