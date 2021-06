Emplacements de tous les CraiggerBears à Ratchet & Clank: Rift Apart – Solution

Vous recherchez le CraiggerOurs dans Ratchet & Clank : Faille à part? La recherche peut s’avérer assez difficile, car les ours en peluche pas sur la carte sont affichés. Mais ne vous inquiétez pas : le nôtre Guider vous aidera et vous dira Emplacements de tous les CraiggerBears et qui récompense vous obtenez pour la collection complète.

Ratchet & Clank: Rift Apart-Guide – Les emplacements des CraiggerBears

Que sont les CraiggerBears ?

Les CraiggerBears sont petits Ours en pelucheque l’on trouve sur toutes les planètes du jeu. Ils ne seront pas affichés sur la carte même si vous êtes à proximité. le Kart-O-Mat ne révèle pas non plus où ils se trouvent. Donc, si vous avez de la chance, vous les trouverez – ou notre liste ci-dessous.

Quelles récompenses les CraiggerBears débloquent-ils ?

Avez-vous trouvé tous les CraiggerBears, vous obtenez absolument pas de bonus dans le jeu. Vous n’êtes que pour Chasseur de trophées intéressant, car lorsque vous trouvez tous les CraiggerBears, vous obtenez le Trophée d’or « UnfassBÄR mignon ».

Guide : Retrouvez tous les CraiggerBears, ils sont cachés ici

Corson V

En face de Club Infâme un escalier descend à quelques Stands. Le CraiggerBear est sur le compteur de l’un des stands là-bas.

© Sony Interactive Entertainment

© Sony Interactive Entertainment

Sargasses

Le CraiggerBear est sur le Couch by Rivets cachette.

© Sony Interactive Entertainment

© Sony Interactive Entertainment

Champ de décombres de Scarstu / Zurkie’s

Dans le Le hall d’entrée de Zurkie. Il y en a quelques-uns à côté du comptoir Des boites. Le CraiggerBear est assis sur l’une des boîtes.

© Sony Interactive Entertainment

Savali

Allez sur l’île au point le plus au sud de la carte. C’est le domaine dans lequel vous avez un certain nombre de Tâches de temps d’Hoverboots doit remplir afin de Temple de la montagne pour obtenir. Après ça premier segment d’itinéraire sautez-vous par-dessus le clôture devant vous et vous arrivez dans une petite zone où l’ours en peluche est assis.

© Sony Interactive Entertainment

© Sony Interactive Entertainment

Blizar Prime

Le CraiggerBear est au début du niveau. Frappez le Cristal de Blizon près du navire pour passer à la dimension intacte puis entrez dans la pièce. Frappez le prochain cristal Blizon pour revenir à la dimension détruite et suivez-le Chemin magnétique. Vous arriverez dans une pièce avec un autre cristal Blizon. Modifiez à nouveau la dimension et vous pouvez utiliser le CraiggerBear en un seul tas de ferraille Trouve. C’est la même pièce que vous étiez dans l’histoire avec le Terminal d’ordinateur interagi.

© Sony Interactive Entertainment

© Sony Interactive Entertainment

Torren IV

Aller après Petite ville de ferraille. Le CraiggerBear est sur le Comptoir d’un stand en face de Mme Zurkon. C’est le stand avec les nombreux Télévisions.

© Sony Interactive Entertainment

© Sony Interactive Entertainment

Cordelion

Utilisez les escaliers pour atteindre le point le plus élevé de la plate-forme principale et appuyez sur le Cristal de Blizonaller à dimension neigeuse changer. Descendez les escaliers glacés et surveillez le CraiggerBear sur la plate-forme principale Tas de neige branché.

© Sony Interactive Entertainment

© Sony Interactive Entertainment

Ardolis

Le CraiggerBear est dans Chambre après le dernier examen de pirate. Tu peux le faire avec un petit paysage de plage avec coffre au trésor à la sortie de l’attraction pirate.

© Sony Interactive Entertainment

© Sony Interactive Entertainment

Viceron

Le dernier CraiggerBear est dans le Bloc cellulaire – où tu Cliquetis enregistré. Allez dans la cellule avec le long banc et vous verrez l’ours en peluche assis là.

© Sony Interactive Entertainment

© Sony Interactive Entertainment