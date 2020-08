Emplacement du trône géant de Fortnite – Visitez le trône en tant que docteur Doom!

L’un des petits ajouts intéressants à la carte de la saison 4 est le trône géant que vous pouvez trouver dans le jeu. C’est un peu difficile à trouver si vous ne savez pas exactement où vous allez, et cela se fond suffisamment dans la zone que vous pourriez manquer si vous ne faisiez pas vraiment attention! Nous vous orienterons dans la bonne direction dans cet article.

Pour trouver le trône géant à Fortnite, vous devrez vous diriger vers Retail Row et vers une petite zone semblable à une montagne qui se trouve au sud-est de celle-ci. Sur cette montagne enneigée tournée vers Retail Row se trouve un trône fait de roches et d’arbres! Il y a quelques coffres qui peuvent apparaître ici aussi, alors ça vaut peut-être la peine d’y atterrir dans un jeu!

Pourquoi auriez-vous besoin de vérifier le trône géant? Eh bien, c’est l’un des défis d’éveil de Doctor Doom qui fait partie de la saison. Si vous voulez le terminer, vous devrez vous déguiser en docteur Doom et vous rendre sur place. Vous avez juste besoin d’être près du trône et cela devrait relever le défi pour vous. Après cela, il ne vous restera plus qu’une tâche, celle d’obtenir une Victory Royale et une emote lors de votre victoire!

Vous pouvez consulter les guides pour tout le reste cette saison dans notre article Fortnite Chapter 2 Season 4!