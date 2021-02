Emplacement du portail TRON dans Fortnite Chapter 2 Season 5

Un nouveau portail apparaît dans Fortnite. TRON arrive au jeu vidéo Epic Games avec de nouveaux skins. Nous vous montrons son emplacement.

Cette saison de Fortnite a beaucoup de collaboration entre séries et films. Il y en a toujours eu, mais cette saison 5 du chapitre 2 est la plus diversifiée. Maintenant, un portail TRON s’ouvre dans Fortnite et des skins basés sur ce film (Tron Legacy) arriveront sous peu, environ 24 ou 48 heures.

Dans la vidéo ci-dessous, vous avez l’emplacement de ce portail où vous verrez un peu de la ville et la musique particulière de Tron et Tron Legacy. Les costumes ne sont pas des Daft Punk. J’aimerais! Les skins TRON qui viendront dans le jeu Epic Games sont au nombre de deux et ils ne sont pas encore disponibles. On s’attend à ce que, comme The Walking Dead et Terminator, les deux skins soient livrés avec leur pioche, leur sac à dos et leur geste.

Surveillez les prochaines heures car les nouvelles missions et défis hebdomadaires arriveront à Fortnite. Chez 45Secondes.fr dès qu’ils sont présents nous sortirons des guides pour les compléter à 100%. Vous aurez des vidéos sur notre chaîne YouTube et sur le Web. Si vous ne nous suivez pas sur Youtube, VENEZ! Qu’est ce que tu attends? Nous ne nous contentons pas de télécharger des guides Fortnite. Vous y trouverez également une bonne analyse, le podcast le plus perrón de la galaxie appelé Ñarders May Cry, des gameplays et des extraits de nos flux en direct Twitch.

Autres guides Fortnite: Battle Royale

Emplacement de la nourriture consommable à Fortnite

Emplacement du Kit Cantina à Fortnite

Faites un geste devant une statue de pierre

Emplacement de la boîte noire de l’avion écrasé

Trouvez un bunker secret

Faites un plongeon dans les piscines dormantes