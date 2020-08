Emplacement du monument de l’amitié Fortnite – Guides de jeu Pro

Le dernier défi pour réveiller pleinement Groot nécessite que vous vous rendiez dans un endroit convivial où se rencontrent deux nouveaux amis! Ces deux personnages sont bien connus dans les cercles de Fortnite si vous avez joué au jeu pendant les saisons du chapitre 2. Ils se sont enfin rencontrés, et leur amitié est quelque chose que Groot veut célébrer!

Pour localiser le monument de l’amitié à Fortnite, vous devrez vous diriger vers le côté ouest de la carte et trouver Fort Crumpet. C’est directement à l’ouest de Sweaty Sands et un peu au nord. Il y a deux grands arbres à l’est du fort, et entre ceux-ci se trouve le monument que vous cherchez à localiser.

Le monument de l’amitié rencontre le Hayman et le Pipeman ensemble et ils partagent un high-five ensemble. Ces deux personnages se déplacent sur la carte depuis quelques saisons et ils se sont finalement rencontrés. Une fois que vous atteignez l’emplacement, il vous suffira de vous rapprocher de ces personnes célèbres et d’utiliser une émote comme Groot! Cela débloquera l’animal de compagnie Rocket et l’émote intégrée.

Vous pouvez consulter les guides pour tout le reste cette saison dans notre article Fortnite Chapter 2 Season 4!