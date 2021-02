Emplacement du Kit Cantina dans Fortnite Chapter 2 Saison 5

Nouvelle zone dans Fortnite Chapter 2 Season 5! Nous vous montrons l’emplacement de Kit’s Cantina dans le jeu vidéo Epic Games.

Fortnite n’arrête pas de mettre à jour et d’apporter du nouveau contenu. De nouveaux emplacements apparaissent sur la carte et cette semaine, nous avons plus de Star Wars dans le jeu vidéo Epic Games. Maintenant, nous pouvons trouver le Kit’s Cantina dans Fortnite: Battle Royale Chapitre 2 Saison 5.

Pour l’instant, il n’y a pas de mission, mais j’espère qu’un défi hebdomadaire consiste à visiter cette Cantina de Kit, tuer quelqu’un ou trouver des coffres. Vous pouvez visiter cet endroit dans tous les modes de jeu de Fortnite. Pour l’instant, il y en a peu, mais nous pouvons voir qu’il y a des coffres et du butin assez bons.

Autres guides Fortnite qui pourraient vous intéresser

L’une des missions que les coupables ont le plus recherchée sur YouTube est de faire un geste devant une statue de pierre. Toutes les statues du jeu ne sont pas valides, vous devez donc vous rendre au Colisée. A l’entrée, vous verrez deux statues en pierre. Dansez devant eux avec un geste rapide et vous avez terminé la mission.

Trouver un bunker secret dans Fortnite Chapter 2 Season 5

Emplacement de la boîte noire de l’avion accidenté

Soutenez un créateur dans Fortnite

N’oubliez pas que vous pouvez soutenir le Web avec vos achats Fortnite. Il vous suffit d’utiliser le code GUILTYBIT sur votre plateforme de jeu. De cette façon, avec chacun de vos achats, vous nous soutiendrez et nous aiderez beaucoup.