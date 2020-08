Emplacement du docteur “ Fortnite ” Doom: où l’éliminer au domaine de Doom

Fortnite Épique

Fortnite a lancé sa saison sur le thème Marvel, et bien que tout le monde dans la passe de combat soit un héros, il y a une exception. Docteur Doom.

Doom n’est pas seulement une peau de passe de combat cette fois-ci, mais aussi un boss de PNJ. Il arrive avec son propre repaire, Doom’s Domain, et le défi aujourd’hui est de le tuer trois fois. C’est l’un de ces défis «recommandés pour une équipe», et pour une bonne raison.

Comme d’autres minibosses de zone avant lui, Doctor Doom n’est pas une blague à combattre au combat. Où le trouver?

Doom’s Domain est l’endroit où se trouvait Pleasant Park. Pleasant Park est toujours en quelque sorte là, mais Doom l’a repris avec un manoir effrayant, une statue de lui-même et une base souterraine, avec une voûte.

Votre meilleur pari pour trouver Doom sera généralement dans ce manoir, ou parfois je l’ai vu patrouiller dans la partie inférieure de la base près de la voûte et de l’hélicoptère sous le terrain de football.

Vous êtes libre d’essayer de le mettre en solo, mais bonne chance. Il a une tonne de santé et des explosions d’énergie explosives qui mettent le feu au sol, comme vous pouvez le voir sur mon dernier écran de mort.

La bonne nouvelle? Si vous le tuez, vous pourrez utiliser cette explosion d’énergie pour vous-même en tant qu’arme, et vous obtiendrez une carte qui vous permettra d’entrer dans son coffre rempli de butin sous le terrain de football (gardé par deux autres serviteurs).

Je pense que le meilleur plan d’action est de le faire en équipe, mais si vous essayez de le mettre en solo, je pourrais envisager de vous déguiser en serviteur Doom pour éviter la détection, en vous préparant autant que vous le pouvez avec une armure maximale et bien armes, puis pour lui. Idéalement, vous voulez l’engager à distance, mais s’il est dans la maison, ce n’est pas vraiment possible, et il ne vous poursuivra que jusqu’à présent. Méfiez-vous également des autres joueurs ambitieux qui tentent de le tuer en même temps. Idéalement, vous voudrez le combattre ensemble plutôt que de vous retourner l’un contre l’autre.

Je pense que vous devez le faire trois fois au total pour le défi, qui récompense une énorme richesse d’XP, ce qui en vaut la peine lorsque vous essayez d’obtenir des niveaux pour débloquer ces super-héros et leurs pouvoirs. Ensuite, à un moment donné, les gens vous combattront en tant que Doom lorsque vous atteindrez ce niveau de la passe de bataille.

