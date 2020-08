Emplacement des vases “ Fortnite ”: où émettre pour le défi d’éveil She-Hulk

Fortnite Épique

Si vous l’avez fait ici, vous êtes probablement sur la dernière étape du défi She-Hulk / Jennifer Walters Awakening, qui vous demande d’émoter après avoir brisé des vases, ce qui déclenchera votre transformation en super-héros vert.

Vous avez probablement effectué les deux premières étapes, mais au cas où vous l’auriez fait ici par erreur, vous devez d’abord:

1. Visitez le bureau de Jennifer Walters en tant que Jennifer Walters – Il s’agit de son cabinet d’avocats à Retail Row et j’ai déjà écrit un guide sur la façon de le trouver plus tôt.

2. Éliminez les hommes de main du docteur Doom en tant que Jennifer Walters – Cela vous oblige juste à tirer sur un groupe d’hommes de main de Doom au domaine de Doom, et par un groupe, je veux dire trois, ce qui n’est vraiment pas si difficile. Non, vous n’êtes pas obligé de les frapper, les armes vont bien.

Et puis vous êtes arrivé à cette étape.

Vous ne savez peut-être pas où se trouvent un tas de vases, c’est pourquoi il existe des emplacements dédiés à ce défi. La carte en répertorie trois, un à l’ouest, à l’est et au sud-est de la carte:

Fortnite Épique

J’ai décidé de choisir celui à l’est juste pour vous montrer ce que vous recherchez. Là-bas, vous trouverez une maison de luxe isolée dans laquelle les autres joueurs sont probablement peu susceptibles d’atterrir.

Fortnite Épique

Rendez-vous à l’intérieur et vous découvrirez qu’il y a juste … une tonne de vases partout, attendant d’être brisés, donc clairement cela a été arrangé juste pour ce défi. Écrasez-en quelques-uns et vous aurez ensuite la possibilité de faire l’émote, qui vous transformera de l’avocate humaine Jennifer Walters en monstre de la justice verte She-Hulk.

Fortnite Épique

À l’avenir, vous devrez émettre au début de chaque match pour être She-Hulk, et si pour une raison quelconque vous voulez être moins buff et plus indéfinissable, vous pouvez à nouveau émettre pour revenir à Jennifer.

Le prochain dans la liste des défis est Groot, et honnêtement, je pense qu’il a certains des meilleurs défis d’éveil étant donné que vous obtenez à la fois Baby Groot et Rocket Racoon de retour si vous les faites, quelles règles. Mais je pense qu’esthétiquement, She-Hulk est l’un des héros les mieux conçus de la saison, et je vais probablement l’utiliser beaucoup. J’aurais aimé qu’il y ait un moyen de la transformer en perma, mais je suppose que ce n’est pas si difficile de le faire une fois par match.

Suivez-moi sur Twitter, Youtube et Instagram. Ramasse mes romans de science-fiction Herokiller et Herokiller 2, et lisez ma première série, La trilogie Earthborn, qui est également sur livre audio.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂