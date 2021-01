Emplacement des gnomes à Fortnite, Ruinous Fort et Pleasant Park

Après les avoir déterrés, la prochaine mission est de rassembler des gnomes dans Fortnite. Nous vous montrons son emplacement à Fortín Ruinoso et Parque Placentero.

Ils continuent les missions des gnomes à Fortnite. Cette fois, nous devons rassembler plusieurs gnomes dans Ruinous Fort et Pleasant Park. Il y a un total de quatre gnomes que nous trouverons. Pour ces missions, il est préférable de jouer au mode combat. J’espère que vous pourrez trouver les quatre figurines de gnome en une seule partie. N’oubliez pas qu’en mode escarmouche, vous pouvez faire revivre s’ils vous tuent.

Une autre chose intéressante que vous pouvez faire pour terminer des missions est de quitter les jeux. Si vous avez plusieurs gnomes dans Fortnite et qu’il vous en manque un et que vous ne pouvez pas y aller car il est déjà hors de la zone, quittez le jeu. Les gnomes que vous avez découverts se seront joints. Dans la vidéo ci-dessous, vous avez l’emplacement des gnomes dans Fortnite. Les lieux sont Fortín Ruinoso et Parque Placentero. À Placentero Park, il y a trois emplacements, mais nous ne vous en avons montré que deux.

Autres guides Fortnite: Battle Royale qui pourraient vous intéresser

La saison 5 de Fortnite donne beaucoup. Ce n’est pas seulement le contenu qu’Epic Games propose avec son jeu, mais le nombre de missions et de choses qui peuvent être faites. Dans 45Secondes.fr, nous avons une fois de plus frappé le jeu fort, et cette saison 5 du chapitre 2 nous aime beaucoup. En plus, le méli-mélo de personnages venus de partout comme Kratos de God of War, le Master Chief de Halo, des personnages de The Walking Dead … Beaucoup moins de personnage de peau TheGrefg (il fallait faire la blague).

Où trouver des bonhommes de neige, mission Cryomaniac

Emplacement des arbres de Noël

Emplacement du portail The Walking Dead

Halo Master Chief Skin dans Fortnite Chapter 2 Saison 5

Skin de Kratos de God of War dans Fortnite Chapter 2 Saison 5

Michonne et Daryl de The Walking Dead arrivent dans Fortnite: Battle Royale Saison 5