Emplacement des échantillons de littérature dans la saison 6 de Fortnite

Un nouveau défi nous demande de trouver des échantillons de littérature dans Fortnite. Pleasant Park, Sleeping Pools et Ciudad Comercio nous attendent.

Nous vous montrons l’emplacement des échantillons de littérature dans Fortnite Chapter 2 Season 6. Nous devons en obtenir seulement quatre, mais il y en a six disponibles (deux dans chacun des emplacements) à Pleasant Park, Sleeping Pools et Commerce City.

Lorsque vous prenez quatre échantillons de littérature, les deux derniers de Ciudad Comercio ne sont pas montrés (vidéo), mais dans tous les cas, nous vous montrons leur emplacement au cas où vous voudriez vous rendre plus à cet endroit. Jouez au mode mêlée pour vous permettre de relever plus facilement ce défi. Au cas où ils vous tueraient, vous pouvez faire revivre et essayer d’aller à un autre endroit pour obtenir les échantillons de littérature dans Fortnite Season 6. De cette manière simple, vous aurez plus d’expérience et vous pourrez rapidement passer au niveau supérieur.

Autres guides qui pourraient vous intéresser cette saison

Objets d’artisanat et armes mécaniques

Où trouver de l’os pour nos armes

Comment créer la cape de chasseur dans Fortnite Season 6

Où trouver et chasser les animaux sauvages

Utilisez cinq tyroliennes différentes dans Fortnite