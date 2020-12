Pour relever divers défis, ces jours-ci, nous devrons danser devant les arbres de Noël à Fortnite. Nous vous montrons sa localisation sur la carte en photo, image et liste des sites.

Cette saison 5 du chapitre 2 ne cesse de nous offrir des choses. Et à l’approche de Noël, nous avons encore plus de défis hebdomadaires. Cette fois, il s’agit du Arbres de Noël à Fortnite. Pour relever un défi, nous devrons danser devant eux. Il y en a au total six, et nous vous montrons l’emplacement sur la carte, une liste des sites et aussi une vidéo. Il est impossible de ne pas les trouver.

Pour relever ce défi, vous pouvez jouer en mode Battle Royale seul, en duo, en trio ou en équipe. Bien qu’il soit préférable d’aller en mode escarmouche pour visiter les six endroits où se trouvent les arbres. N’importe quelle danse peut être utilisée, même moi dans l’un des arbres, ils m’ont tué et seulement arriver, sans danser, m’a dit pour le défi.

L’emplacement des arbres de Noël dans Fortnite Chapter 2 Season 5 est le suivant:

-Hairies sacrées

-Toures de fidélité

-Placentero Park

-Cliffs de sable

-Le jardin

-Dirty Docks

Nous vous montrons également la carte que j’ai éditée. En roo, vous avez l’emplacement des arbres. Maintenant oui, il est impossible que vous ne les trouviez pas.