Emplacement des aliments consommables dans Fortnite Chapter 2 Season 5

Êtes-vous invité à utiliser des aliments consommables dans Fortnite? Silencieux! Il y a plusieurs endroits sur la carte où vous pouvez ramasser des pommes, des champignons, du maïs et d’autres aliments.

L’un des défis de cette semaine à Fortnite nous demande d’utiliser des aliments consommables. Pour mener à bien cette mission, nous devons utiliser de la nourriture consommable dans Fortnite. Des aliments que l’on peut trouver au sol dans les plantations, près des arbres ou dans des caisses.

Dans la vidéo ci-dessus, nous vous montrons plusieurs endroits pour obtenir beaucoup de nourriture. Même s’il n’en faut que trois pour relever le défi, il est bon que vous sachiez où le trouver. Il y a d’autres missions qui nous demandent de consommer des pommes, des bananes et des champignons. Tout cela nous aidera à acquérir plus d’expérience et à progresser.

Au fait, nous jouons en mode Lab pour vous montrer les emplacements. Vous devez jouer aux autres modes de jeu. Si possible, jouez en mode mêlée. De cette façon, s’ils vous tuent, il y a réapparition et vous pouvez aller à un autre endroit pour obtenir plus de nourriture consommable.

Les défis de cette semaine ne sont pas qu’ils sont très difficiles à surmonter. Vous pouvez jouer aux modes Team Brawl et Battle Royale avec des amis pour vous aider à aller plus vite. Le problème est que certaines missions posent un autre problème. Il y a des utilisateurs qui se plaignent du défi de visiter le Parque Placentero et de faire un geste de danse. Nous l’avons réalisé la première fois et vous pouvez le voir dans la vidéo ci-dessous.

Par exemple, dans une mission où nous avons des problèmes, c’est le défi de détruire des chaises, des fauteuils et différents meubles. Le compteur ne va pas très bien.